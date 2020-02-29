Головна Новини
1 березня • оновлено в 01:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

"Правительства Сирии" давно нет. От его имени действует Москва

12.5т
Читати матеріал російською

Очень жаль, что Запад не имеет сейчас лидеров, хотя бы в половину величины Рональда Рейгана или Маргарет Тетчер. Все что есть, либо совсем мелочевка, ибо позорная шваль, не способная ни на что серьезное, кроме ковыряния озабоченности в собственном носу. Украина хоть и не успела формально стать частью Запада, имела такого лидера, но благодаря все той же позорной швали, которую он так и не смог послать куда подальше, его убрали с передовой, но будем надеяться – не надолго.

Те, чьими руками его убирали, получили солидные пенсии в виде должностей в госструктурах с более чем солидным жалованием, соцпакетом и прочими ништяками при том, что на этих должностях они вообще ничего не могут делать в принципе, а возможно, даже и не появляются на своем рабочем месте, просто получая зарплату "на карту".

Новини
Сирийский Донбасс

Но уже как есть. В этой обстановке пример достойного поведения первого лица государства неожиданно продемонстрировал Эрдоган. После долгого, длинной в 4 года, постоянного диалога с Путиным, он вдруг продемонстрировал то, от чего Президент Франции просто получил инфаркт всего кишечника, особенно – прямой кишки, и мгновенно отправился ответствовать Наполеону Бонапарту о том, как он превратил Францию в тряпку. Ну не он один, конечно.

Тем не менее, Эрдоган откатил Москве такую "обратку", которую там близко не ожидали получить и которую они отгребали только и исключительно от Украины. Получив у нас вместо Пороха вот это все, Путин уже не рассчитывал, что получит прямой в хлебало так, что аж лысина на затылке сморщится. И вот этот небольшой промежуток времени очень важен и удобен для контр игры. Пока там ошеломлены, можно бы предпринимать различные активные действия или же подлавливать противника на его ошибках, вызванных растерянностью, граничащей с паникой.

Новини
Третья мировая: будет ли воевать Россия с Турцией

Это выглядит примерно так. Некто представитель РФ в ООН Небензя (агентурный псевдоним "Ягодица"), на заседании Совета Безопасности сказа вещь, за которую умные мировые лидеры уже уцепили бы и обыграли так, что деду Вове тошно стало. Он сказал о том, что сирийские войска имеют право применять на своей территории силу в любых пропорциях и вправе дать турецкой армии любой отпор.

Во времена Сталина, Небензю уже через час отозвали бы из ООН и вызвали в Москву на консультации. А там, через пару дней, пустили бы пулю в его лысый затылок за то, что он ляпал своим языком, даже не понимая того, как это воспринимается.

В самом деле, о том, что сирийская армия имеет право что-то делать на территории Сирии, должен говорить представитель Сирии. Представитель другой стороны, РФ например, может поддерживать сирийского коллегу и комментировать его речь, но сирийцы ничего такого не говорили, а говорил Небензя. Отсюда следует простой вывод. Никакого "правительства Сирии" давно нет. От его имени уже давно говорит и действует Москва и она же несет всю полноту ответственности за то, что происходит в Сирии.

Более того, там давно нет никакой сирийской армии. Там нет сирийской авиации и сирийских авиабомб, а скорее всего – нет и сирийских пилотов. А вместо всего этого – все российское. И вот речь Небензи от имени Сирии только подтвердила это положение вещей.

И второе, та экспрессия и уверенность, с которой вещал Небензя, ведь имеет и обратную сторону. Убираем из его речи слово Сирия и подставляем слово Украина, а остальное – оставляем как есть. А в итоге получаем, что армия Украины имеет право применять силу в любой пропорции! А ведь тем же самым ртом он рассказывал, что украинская армия такого права не имеет.

В общем, повезло Небензе с тем, что не Сталин сейчас в Москве, а в Вашингтоне – не Рейган, в Лондоне – не Тэтчер, а в Киеве – не Порох.

А следующий сюжет – из той же оперы или "проболтался из-за паники". Это уже не ООН и не Вашингтон, а Сирия, откуда в последнее время российская пропаганда браво вещала о том, что вот-вот она всех передушит и что российскому оружию не может противостоять никто, а российских солдат все боятся и в панике разбегаются. Но такая бодрость моментально пропадает, когда они начинают огребать. Тогда оказывается, что оружие там было старое, да и пользовались им неумелые аборигены. Эта смена тональности и подачи уже стала фирменным клеймом роспропаганды и вот вам образчик того, когда пропагандист вещает, еще не придя в себя от смертельной оплеухи.

Как видите, российский пропагандист даже очки темные одел перед камерой, чтобы глаза спрятать, хотя это противоречит журналистским канонам и глаза надо показывать зрителю для того, чтобы тот доверял твоим речам. Его унылая и печальная речь посвящена тому, что в небе над Идлибом Турция полностью перехватила инициативу и по его словам, все потери, которые понесли мокшанско-алавитские войска, стали следствием массированного применения Турцией ударных дронов. Он жалуется, что турки утюжат как групповые цели, в виде колонн (а мы видели, что групповыми целями были танки и САУ на позициях, вот их и жгли турки), так и одиночные.

Думаю, не будь очков, мы бы увидели скупую мужскую слезу, когда он рассказывал о том, что даже мотоциклиста (заглавное фото) уничтожили ракетой. И в связи с этим, деятель сокрушенно говорит о том, что турки не жалеют деньжищ на такое истребление, которое устроили дроны.

В итоге он сказали, что сухопутные части протурецкой оппозиции не представляют особой угрозы, без поддержки с воздуха. Правда, он умолчал, что вагнеры, ихтамнеты и стражи иранской контрибуции – тоже ничего не стоят без поддержки с воздуха и вообще, современная война как раз и предполагает захват господства в воздухе, как основной элемент ведения боевых действий. И вот именно в этом он допустил главную ошибку своей речи. Он подвел итог таким образом: "Если не очистить небо над Идлибом от турецкой авиации, то придется туго". А что это значит? Россиянин сам расписался в том, что турки уже захватили там господство в воздухе. Такие признания могут быть лишь в момент глубокого потрясения.

А ведь на самом деле, пропагандист наболтал столько, что порция новичка ему должна быть налита с горкой, как штрафная. Как говорил товарищ Швондер, в таком случае: "Это позор какой-то". В самом деле, начиная наступление, российская пропаганда бодро и явно копируя американцев, заявила о том, что россияне объявили небо над Идлибом зоной, закрытой для полетов. Как оказалось, турки практически не используют авиацию (самолеты) в зоне боевых действий и в случае необходимости, авиация работает со своей территории, ведь расстояния там не очень большие.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Джерело
Джерело: Линия обороны
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
15
Смішно
71
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
правительства Украины тоже по факту нет,после так наз .майдана,и кто действует известно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Mi Dmi
Mi Dmi
Фантомаск Разбушевальцман, на россии по факту вообще все нелегитимное с 1917 года
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
Фантомаск Разбушевальцман?ха-ха-ха-ха,петух расскажи мне кто теперь правит в з а с и Р а х е ,после того как б о р ь к а С т е к л о м о й н ы й расстрелял парламент Р а с П е д е р а с т и и в далёком,п р о ш л о в е к о в о м 93 году?..правильно,б а б у н ы..л а п т е р о г и е..ха-ха-ха-ха..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
ха-ха-ха-ха-ха-ха...р ж а ч н о..Спасибо посмеялся..Особенно про спасителя Украины-педрилу Панамского,который уже скис от простого вызова в прокуратуру и визжит на всю Украину о преследовании..ха-ха-ха-ха-ха..Слава Украине !!!..Смерть р а ш н е..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
тимчук нина
тимчук нина
трахающий вовку путина в рот, Патриот Украины? Терзают некоторые сомнения, уж слишком боевит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-автор,12 раз на коленях,через месяц должно помочь
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
Oleg Oleg, ха-ха-ха,петух,ты вот это посмотри https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/ Там показывают как хэрой з а с и Р а х и , к а д ы р к а режет головы к а ц а п с к и м воинам,любителям ударов в спину..ха-ха-ха-ха-ха..Очень советую..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги