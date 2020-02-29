"Правительства Сирии" давно нет. От его имени действует Москва

Очень жаль, что Запад не имеет сейчас лидеров, хотя бы в половину величины Рональда Рейгана или Маргарет Тетчер. Все что есть, либо совсем мелочевка, ибо позорная шваль, не способная ни на что серьезное, кроме ковыряния озабоченности в собственном носу. Украина хоть и не успела формально стать частью Запада, имела такого лидера, но благодаря все той же позорной швали, которую он так и не смог послать куда подальше, его убрали с передовой, но будем надеяться – не надолго.

Те, чьими руками его убирали, получили солидные пенсии в виде должностей в госструктурах с более чем солидным жалованием, соцпакетом и прочими ништяками при том, что на этих должностях они вообще ничего не могут делать в принципе, а возможно, даже и не появляются на своем рабочем месте, просто получая зарплату "на карту".

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Но уже как есть. В этой обстановке пример достойного поведения первого лица государства неожиданно продемонстрировал Эрдоган. После долгого, длинной в 4 года, постоянного диалога с Путиным, он вдруг продемонстрировал то, от чего Президент Франции просто получил инфаркт всего кишечника, особенно – прямой кишки, и мгновенно отправился ответствовать Наполеону Бонапарту о том, как он превратил Францию в тряпку. Ну не он один, конечно.

Тем не менее, Эрдоган откатил Москве такую "обратку", которую там близко не ожидали получить и которую они отгребали только и исключительно от Украины. Получив у нас вместо Пороха вот это все, Путин уже не рассчитывал, что получит прямой в хлебало так, что аж лысина на затылке сморщится. И вот этот небольшой промежуток времени очень важен и удобен для контр игры. Пока там ошеломлены, можно бы предпринимать различные активные действия или же подлавливать противника на его ошибках, вызванных растерянностью, граничащей с паникой.

Это выглядит примерно так. Некто представитель РФ в ООН Небензя (агентурный псевдоним "Ягодица"), на заседании Совета Безопасности сказа вещь, за которую умные мировые лидеры уже уцепили бы и обыграли так, что деду Вове тошно стало. Он сказал о том, что сирийские войска имеют право применять на своей территории силу в любых пропорциях и вправе дать турецкой армии любой отпор.

Во времена Сталина, Небензю уже через час отозвали бы из ООН и вызвали в Москву на консультации. А там, через пару дней, пустили бы пулю в его лысый затылок за то, что он ляпал своим языком, даже не понимая того, как это воспринимается.

В самом деле, о том, что сирийская армия имеет право что-то делать на территории Сирии, должен говорить представитель Сирии. Представитель другой стороны, РФ например, может поддерживать сирийского коллегу и комментировать его речь, но сирийцы ничего такого не говорили, а говорил Небензя. Отсюда следует простой вывод. Никакого "правительства Сирии" давно нет. От его имени уже давно говорит и действует Москва и она же несет всю полноту ответственности за то, что происходит в Сирии.

Более того, там давно нет никакой сирийской армии. Там нет сирийской авиации и сирийских авиабомб, а скорее всего – нет и сирийских пилотов. А вместо всего этого – все российское. И вот речь Небензи от имени Сирии только подтвердила это положение вещей.

И второе, та экспрессия и уверенность, с которой вещал Небензя, ведь имеет и обратную сторону. Убираем из его речи слово Сирия и подставляем слово Украина, а остальное – оставляем как есть. А в итоге получаем, что армия Украины имеет право применять силу в любой пропорции! А ведь тем же самым ртом он рассказывал, что украинская армия такого права не имеет.

В общем, повезло Небензе с тем, что не Сталин сейчас в Москве, а в Вашингтоне – не Рейган, в Лондоне – не Тэтчер, а в Киеве – не Порох.

А следующий сюжет – из той же оперы или "проболтался из-за паники". Это уже не ООН и не Вашингтон, а Сирия, откуда в последнее время российская пропаганда браво вещала о том, что вот-вот она всех передушит и что российскому оружию не может противостоять никто, а российских солдат все боятся и в панике разбегаются. Но такая бодрость моментально пропадает, когда они начинают огребать. Тогда оказывается, что оружие там было старое, да и пользовались им неумелые аборигены. Эта смена тональности и подачи уже стала фирменным клеймом роспропаганды и вот вам образчик того, когда пропагандист вещает, еще не придя в себя от смертельной оплеухи.

Как видите, российский пропагандист даже очки темные одел перед камерой, чтобы глаза спрятать, хотя это противоречит журналистским канонам и глаза надо показывать зрителю для того, чтобы тот доверял твоим речам. Его унылая и печальная речь посвящена тому, что в небе над Идлибом Турция полностью перехватила инициативу и по его словам, все потери, которые понесли мокшанско-алавитские войска, стали следствием массированного применения Турцией ударных дронов. Он жалуется, что турки утюжат как групповые цели, в виде колонн (а мы видели, что групповыми целями были танки и САУ на позициях, вот их и жгли турки), так и одиночные.

Думаю, не будь очков, мы бы увидели скупую мужскую слезу, когда он рассказывал о том, что даже мотоциклиста (заглавное фото) уничтожили ракетой. И в связи с этим, деятель сокрушенно говорит о том, что турки не жалеют деньжищ на такое истребление, которое устроили дроны.

В итоге он сказали, что сухопутные части протурецкой оппозиции не представляют особой угрозы, без поддержки с воздуха. Правда, он умолчал, что вагнеры, ихтамнеты и стражи иранской контрибуции – тоже ничего не стоят без поддержки с воздуха и вообще, современная война как раз и предполагает захват господства в воздухе, как основной элемент ведения боевых действий. И вот именно в этом он допустил главную ошибку своей речи. Он подвел итог таким образом: "Если не очистить небо над Идлибом от турецкой авиации, то придется туго". А что это значит? Россиянин сам расписался в том, что турки уже захватили там господство в воздухе. Такие признания могут быть лишь в момент глубокого потрясения.

А ведь на самом деле, пропагандист наболтал столько, что порция новичка ему должна быть налита с горкой, как штрафная. Как говорил товарищ Швондер, в таком случае: "Это позор какой-то". В самом деле, начиная наступление, российская пропаганда бодро и явно копируя американцев, заявила о том, что россияне объявили небо над Идлибом зоной, закрытой для полетов. Как оказалось, турки практически не используют авиацию (самолеты) в зоне боевых действий и в случае необходимости, авиация работает со своей территории, ведь расстояния там не очень большие.

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