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Миколай Травкін
Миколай Травкін
Бувший російський політик, Герой Соцтруда, будівельник, пенсіонерВсі статті автора

Правилом хорошего тона в России остается вранье

17.7тЧитати матеріал російською

18 октября 2018 года, Валдайский форум.

Ведущий Фёдор Лукьянов напоминает Владимиру Путину:

- Вы говорили в 2011 году, что Россия конфликтов не боится. Тогда были одни, сейчас другие. Мы каких сейчас конфликтов не боимся?

В.Путин парирует:

- Никаких. Мы вообще ничего не боимся. Страна с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, суверенитет – далеко не везде, не во всех странах есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за Отечество, а у нас есть. С этим никто ничего не может поделать, и это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем чувствовать себя спокойно.

А ещё 3 годами ранее - 22 октября 2015 г - на том же Валдайском форуме В.Путин говорил:

- В основе российского мировоззрения лежит представление о добре и зле, о высших силах, божественное начало. В основе западного мышления – я не хочу, чтобы это прозвучало как‑то неловко, но всё‑таки в основе лежит интерес, прагматичность, прагматика.

Кстати, всегда, как только Владимир Путин ссылается на особость и жертвенность народа в пользу Государства, то сидящие в первых рядах "лучшие люди города" радостно смеются и хлопают, хлопают. В этот раз сильно радовались и хлопали перспективе попасть в рай.

И, действительно, если брать сказанное за истину, то понятными становятся народные установки на жизнь, типа: "Всё в руках божьих"; "От меня ничего не зависит"; "Бог дал, Бог взял".

И чего тогда обихаживать быт, трудиться и горбатиться, если достаток семьи твоей не от тебя зависит? О высоком надо думать. Мечтать и молить Бога почаще о счастии. Или надеяться на его представителя. Ну, который "вся власть от Бога".

А вот это: - "Как потопаешь, так и полопаешь"; "Без труда не вытащишь и..."; "Каждый сам кузнец своего счастья" и пр. - надо признать переводом с европейского и отнести к экстремистским высказываниям. Это же у них говорят, "сам о себе не позаботишься, никакой Бог не поможет". Прагматика, так сказать, западная. Фу, какие они циничные, только о себе и думают.

Новини
В рай вслед за Путиным

Но это, в общем. Про народ в целом. А применительно к отдельному человеку, к личности?

Начнём с них, с "западных".

Идеология прагматизма означает, что я и моя семья по интересам первичны. Это приоритет номер один. И Государство должно иметь это в основе всей своей деятельности. А если Государство, прикидываясь Родиной, требует от меня жертв, даже жизни, по непонятным мне и не связанным со мной и моей семьёй интересам, то оно не правильное, даже опасное, и надо его переделывать, начиная с Власти.

Наша же, советско-российская идеология, изложена в песнях: -"а я еду за туманом и за запахом тайги"; "раньше думай о Родине, а потом о себе"; "жила бы страна родная и нету других забот". В итоге складывается, что если ты патриот, то на вопрос, кого ты больше любишь, Родину или мать-отца-детей, ответ очевиден - Родину! Мало того, спрашивать с нее за что-то, тем более предъявлять претензии, нельзя категорически! "Родину, как мать, - не выбирают".

Вы считаете, что с таким пониманием базовых моральных, нравственных ценностей можно построить нормальную страну? И она будет привлекательной и будет духовным примером для других? Состоящая из людей, ни в грош не ценящих свою жизнь и жизнь своих близких? Людей, готовых за абстрактные идеалы рвать горло кому угодно?

Уверен, что нет. И знаю по себе, близким, друзьям, знакомым, окружающим, что наша высокодуховность, готовность самопожертвования во имя каких-то абстрактных идеалов - это миф.

Мы такие же люди, как и европейцы. Со своими интересами, со своими приоритетами в отношении родных и близких, а отнюдь не в отношении Государства. Под понятием которого, вдобавок, Власть подразумевает только себя. Кстати, спекулируя также и понятием суверенитета. Власть рассматривает его, как исключительно своё право делать что угодно внутри страны. В том числе и со своим народом, называя его "народом-богоносцем" под усмешки среди своих.

Россия до сих пор и не Европа только по причине, что большинство людей декларировать вслух примат собственных интересов считают неприличным и неполиткорректным. А правилом хорошего тона продолжает оставаться враньё, подобное , "как невесту Родину мы любим."

Пора отвыкать. Пора начинать, как завещал А.Солженицин, "жить не по лжи". А то и действительно Власть отправит нас преждевременно в рай.

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Автор
Миколай ТравкінМиколай Травкін
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Николая Травкина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вот так вот, следуя этим принципам богатое государство украина за 25 лет превратилось в беднейшее государство на континенте. Хохлы - они же не рабы, они привыкли заботиться только о себе и своих родных, вот и растащили государство по норкам, а чуть что - моя хата с краю. И сейчас все кто может уезжают из страны в поисках лучшей жизни, а строить экономику им Запад должен и еще хрюкают, что мало подают. А защищать их от "агрессора" должна НАТО, вон военкоматы облавы устраивают на будущих беззаветных "героев". Живите, хохлы, по заветам Солженицына (какая говорящая фамилия) он вас научит родину любить, как он ее любил в США. Верной дорогой идете хохлы, как и предки ваши - дорогой предателей.
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
С автором нельзя не согласиться. Мокшане - потомственные рабы. А у рабов бывают только восстания, когда их перестают кормить. Но у кацапов рабская психология, они будут рабами всегда.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Точка зрения типичного предателя изложена очень грамотно.
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