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Правил 20 років і здався: в Алжирі після масових протестів президент відмовився від п'ятого терміну

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Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка заявив про своє рішення не брати участь у виборах як кандидат на п'ятий президентський термін.

Як повідомляє Радіо Свобода, також він оголосив про перенесення виборів глави держави.

82-річний президент, після двотижневого лікування в Швейцарії, 10 березня повернувся на батьківщину.

"П'ятого строку не буде. Для мене ніколи таке питання на стояло. З огляду на стан мого здоров'я і мій вік, мою останню шану перед алжирським народом завжди полягав у підтримці будівництва фундаменту нової Республіки", - підкреслив президент в заяві, опублікованій в понеділок.

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка

radioalgerie.dz

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Правил 20 років і здався: в Алжирі після масових протестів президент відмовився від п'ятого терміну
Правил 20 років і здався: в Алжирі після масових протестів президент відмовився від п'ятого терміну
Правил 20 років і здався: в Алжирі після масових протестів президент відмовився від п'ятого терміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Алжирі в п'ятницю, 8 березня, більше 1 млн осіб вийшли на вулиці, вимагаючи від чинного 82-річного президента не висувати свою кандидатуру на п'ятий термін. Це стало найбільшою акцією протесту в країні за її історію. Мітинги були влаштовані не тільки в столиці (Алжирі), але і в інших великих містах.

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