Працюють цілодобово: Туреччина наблизилися до розробки вакцини від COVID-19

Марина Ліснічук Світ 11:33, 15.04.2020 Оновлено: 12:28, 15.04.2020

У Туреччині почали лабораторні тести антигена, який раніше був створений для розробки вакцини проти нового типу коронавірусу.

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Дослідження проводять вчені з відділення Егейського університету на базі заснованої в країні наукової платформи. Про це повідомляє Milliyet.

Зазначається, що вони створили антиген для розробки ДНК-вакцини проти COVID-19 і перейшли до другого етапу. Робота триває цілодобово.

"Ми завершили перший етап наших досліджень щодо створення вакцинного антигена. Тепер плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців", – заявляють турецькі вчені.

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