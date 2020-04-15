Працюють цілодобово: Туреччина наблизилися до розробки вакцини від COVID-19

У Туреччині почали лабораторні тести антигена, який раніше був створений для розробки вакцини проти нового типу коронавірусу.

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Дослідження проводять вчені з відділення Егейського університету на базі заснованої в країні наукової платформи. Про це повідомляє Milliyet.

Зазначається, що вони створили антиген для розробки ДНК-вакцини проти COVID-19 і перейшли до другого етапу. Робота триває цілодобово.

"Ми завершили перший етап наших досліджень щодо створення вакцинного антигена. Тепер плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців", – заявляють турецькі вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вчені різних країн говорять про значні успіхи в розробці вже 70 вакцин проти нового типу коронавірусу. Декілька препаратів нині проходять випробування на людях.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують появу вакцини від COVID-19 не раніш як через рік.

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