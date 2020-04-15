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15 квітня • оновлено в 12:54
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Працюють цілодобово: Туреччина наблизилися до розробки вакцини від COVID-19

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У Туреччині почали лабораторні тести антигена, який раніше був створений для розробки вакцини проти нового типу коронавірусу.

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Дослідження проводять вчені з відділення Егейського університету на базі заснованої в країні наукової платформи. Про це повідомляє Milliyet.

Зазначається, що вони створили антиген для розробки ДНК-вакцини проти COVID-19 і перейшли до другого етапу. Робота триває цілодобово.

Працюють цілодобово: Туреччина наблизилися до розробки вакцини від COVID-19

"Ми завершили перший етап наших досліджень щодо створення вакцинного антигена. Тепер плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців", – заявляють турецькі вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Туреччина
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