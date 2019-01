''Працював на Росію'': Трампа розізлило розслідування ФБР

ФБР веде розслідування про те, чи діяв президент США Дональд Трамп у інтересах Росії. Справу відкрили після того, як американський президент звільнив директора ФБР Джеймса Комі з посади в травні 2017 року.

Такі дані повідомило видання The New York Times з посиланням на колишніх співробітників правоохоронних органів і інші інформовані джерела.

Трамп у своєму Twitter вже заявив, що для розслідування ФБР не було ніяких підстав і жодних доказів. Крім того, Комі він назвав брехливим, а видання The New York Times, – провальним.

"Ого, тільки що дізнався в "The Failing New York Times" (провальному New York Times – Ред.), що корумповані колишні лідери ФБР, які майже всі звільнені або були змушені покинути свою посаду з дуже поганих причин, почали розслідування проти мене без всякої причини і без доказів після того, як я звільнив брехливого Джеймса Комі. Це обман!" - написав Трамп.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin 'James Comey, a total sleaze!