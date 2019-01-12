''Працював на Росію'': Трампа розізлило розслідування ФБР

ФБР веде розслідування про те, чи діяв президент США Дональд Трамп у інтересах Росії. Справу відкрили після того, як американський президент звільнив директора ФБР Джеймса Комі з посади в травні 2017 року.

Такі дані повідомило видання The New York Times з посиланням на колишніх співробітників правоохоронних органів і інші інформовані джерела.

Трамп у своєму Twitter вже заявив, що для розслідування ФБР не було ніяких підстав і жодних доказів. Крім того, Комі він назвав брехливим, а видання The New York Times, – провальним.

"Ого, тільки що дізнався в "The Failing New York Times" (провальному New York Times – Ред.), що корумповані колишні лідери ФБР, які майже всі звільнені або були змушені покинути свою посаду з дуже поганих причин, почали розслідування проти мене без всякої причини і без доказів після того, як я звільнив брехливого Джеймса Комі. Це обман!" - написав Трамп.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin 'James Comey, a total sleaze! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р

Тим часом слідчі контррозвідки США намагалися з'ясувати, чи було звільнення президентом США екс-директора ФБР перешкоджанням правосуддю. Крім того, вони перевіряли, чи мали дії Трампа можливу загрозу національній безпеці, а також чи свідомо він працював на Росію, чи несвідомо потрапив під вплив Москви.

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Адвокат американського президента прокоментував розслідування.

"Той факт, що пройшло півтора року, і не знайдено жодних свідчень про загрозу національній безпеці, означає, що вони нічого не знайшли", - заявив він.

Нагадаємо, причиною звільнення Комі називали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Нібито вона користувалася службовим поштою в особистих цілях. Але, на думку демократів, Комі звільнили через розслідування ФБР про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку через розбіжності з Трампом про відносини з Росією.

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