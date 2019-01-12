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''Працював на Росію'': Трампа розізлило розслідування ФБР

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ФБР веде розслідування про те, чи діяв президент США Дональд Трамп у інтересах Росії. Справу відкрили після того, як американський президент звільнив директора ФБР Джеймса Комі з посади в травні 2017 року.

Такі дані повідомило видання The New York Times з посиланням на колишніх співробітників правоохоронних органів і інші інформовані джерела.

Трамп у своєму Twitter вже заявив, що для розслідування ФБР не було ніяких підстав і жодних доказів. Крім того, Комі він назвав брехливим, а видання The New York Times, – провальним.

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"Ого, тільки що дізнався в "The Failing New York Times" (провальному New York Times – Ред.), що корумповані колишні лідери ФБР, які майже всі звільнені або були змушені покинути свою посаду з дуже поганих причин, почали розслідування проти мене без всякої причини і без доказів після того, як я звільнив брехливого Джеймса Комі. Це обман!" - написав Трамп.

Тим часом слідчі контррозвідки США намагалися з'ясувати, чи було звільнення президентом США екс-директора ФБР перешкоджанням правосуддю. Крім того, вони перевіряли, чи мали дії Трампа можливу загрозу національній безпеці, а також чи свідомо він працював на Росію, чи несвідомо потрапив під вплив Москви.

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Адвокат американського президента прокоментував розслідування.

"Той факт, що пройшло півтора року, і не знайдено жодних свідчень про загрозу національній безпеці, означає, що вони нічого не знайшли", - заявив він.

Нагадаємо, причиною звільнення Комі називали закриття розслідування справи проти Гілларі Клінтон. Нібито вона користувалася службовим поштою в особистих цілях. Але, на думку демократів, Комі звільнили через розслідування ФБР про втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку через розбіжності з Трампом про відносини з Росією.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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