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Працює на Росію? Журналісти підловили Трампа на двозначній відповіді

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Президент США Дональд Трамп назвав образливим питання про зв'язки з Росією, проте не відповів на нього однозначно.

Так, 12 січня ведучий телеканалу Fox News запитав у американського лідера, чи працював він колись на Росію, пише The Guardian.

"Я думаю, це найбільш образлива річ, про яку мене питали", — сказав у відповідь президент.

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Працює на Росію? Журналісти підловили Трампа на двозначній відповіді

The Guardian

Як підкреслює видання, він не відповів, так чи ні.

У матеріалі також нагадується про факт звільнення Трампом Джеймса Комі, директора ФБР. Видання New York Times повідомило, що співробітники правоохоронних органів були настільки стурбовані таким рішенням президента, що почали контррозвідувальне розслідування, намагаючись з'ясувати, чи діяв він як російський агент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку через розбіжності з Трампом про відносини з Росією.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Росіяскандалиполітика
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Никогда ещё полковник ГРУ Трампов не был так близок к провалу)))
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1
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Че эту рыжую горилу еще спрашивать ? И так не видно что ли . Московия записала это чмо на касету и шлет приветы . Импичмент и пусть дальше вылизует вагины на конкурсах красоты . Нужно у украинских баб спросить им трамп куни делал на конкурсах красоты 😂
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Доктор Смерть, я смотрю, ты всё-таки не долизал клитор Клинтон, созвучно, или наоборот, зализал до смерти, политической! А Обаме всю жопу, до блеска, вылизал? А у Ангелы Меркель как клитор, после того как она поссыт, солодкий? Давай переключайся на клитор Терезы Губертовны Мэй, потом расскажешь, слаще он чем у Меркель, или нет.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Чубаки ждут команды. и готовы порвать своего хозяина
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Семёнов Александр,баба Шура,готов принять ещё одного президента-беглеца?
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