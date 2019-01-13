Працює на Росію? Журналісти підловили Трампа на двозначній відповіді

Президент США Дональд Трамп назвав образливим питання про зв'язки з Росією, проте не відповів на нього однозначно.

Так, 12 січня ведучий телеканалу Fox News запитав у американського лідера, чи працював він колись на Росію, пише The Guardian.

"Я думаю, це найбільш образлива річ, про яку мене питали", — сказав у відповідь президент.

The Guardian

Як підкреслює видання, він не відповів, так чи ні.

У матеріалі також нагадується про факт звільнення Трампом Джеймса Комі, директора ФБР. Видання New York Times повідомило, що співробітники правоохоронних органів були настільки стурбовані таким рішенням президента, що почали контррозвідувальне розслідування, намагаючись з'ясувати, чи діяв він як російський агент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку через розбіжності з Трампом про відносини з Росією.

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