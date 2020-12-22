Познер заявив, що "монстра" з Путіна створили США. Відео

Російський журналіст і телеведучий Володимир Познер вважає, що перетворення президента РФ Володимира Путіна на "монстра" сталося внаслідок політики США.

В інтерв'ю Дмитру Гордону він заявив, що говорив про це у своїй лекції в Єльському університеті, повідомляє інтернет-видання "Гордон" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не прихильник Путіна, але маю сказати, що в цьому винні не ми – це наслідки політики Сполучених Штатів. Приблизно рік тому я виступав в Єльському університеті. Темою моєї лекції було: як Сполучені Штати створили Володимира Путіна. Багато із слухачів були ошелешені. Але я їм сказав: "Ви подумайте самі. Все, що я кажу, – це в документах. Я не придумав нічого тут". Так що пояснення цьому є. Інша справа – цим користуються, політика на цьому грає", – підкреслив Познер.

Журналіст також нагадав промову російського президента в Мюнхені в 2007 році на зустрічі "Великої двадцятки".

"Її суть: "З нами так звертатися ми не дозволимо. У нас є свої національні та глобальні інтереси. Вам доведеться з нами рахуватися. Більше ми терпіти цього не будемо". І в цей момент Путін став монстром", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Познер висловився про відносини між українцями і росіянами. За його словами, обидва народи не є братніми.