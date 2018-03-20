Позначив як дату смерті: з'явилися подробиці про вибух у Мурманську

Один з постраждалих під час вибуху газу в російському Мурманську Максим Попов вказав дату своєї смерті до події.

"Газ вибухнув у квартирі Максима Попова, одного з постраждалих. Він в соціальній мережі сьогоднішній день (20.03.2018. - Ред.) позначив як дату своєї смерті. Максим живий, померла сьогодні зовсім інша людина", - йдеться в Telegram-каналі 112 .

Крім того, в мережі оприлюднили знімок Попова. Молодий хлопець народився 10 липня 1998 року.

Як повідомляв "Обозреватель", вибух газу в п'ятиповерхівці прогримів 16 березня. В результаті були зруйновані два поверхи будівлі. Крім того, мінімум одна людина загинула і ще п'ятеро постраждали в результаті події.