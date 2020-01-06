Пожежі в Австралії замкнулися в зачароване коло: свіжі фото та відео вогняного пекла

Пожежі в Австралії призвели до того, що почали самі формувати погоду, яка лише допомагає поширенню вогню, і замкнулися в зачароване коло. Через жорстоку стихію вже загинуло 25 осіб і близько 500 мільйонів тварин, а дитячі садки та державні установи в столиці країни Канберрі припинили роботу.

На офіційному сайт поліції штату Новий Південний Уельс повідомили, що останньою жертвою лісової пожежі став 71-річний чоловік, який колись вважався зниклим безвісти. Тіло загиблого було виявлено у дворі його згорілого будинку в місті Нерріганда (щоб подивитися фото і відео пекельних пожеж, доскрольте до кінця сторінки).

Станом на ранок 6 січня на території штату були зареєстровані 136 лісових пожеж, 69 з яких нелокалізовані. З вогнем продовжували боротися більше 2,5 тис. пожежників і сотні одиниць спецтехніки, зокрема 90 важких літаків.

Пожежі в Австралії замкнулися в зачароване коло

Телеканал SBS повідомив про призупинення роботи дитячих садків та державних установ, відомств в столиці Австралії через дим від пожеж. Було закрито і частину міністерств, музеї, університети, магазини, заклади харчування міста. Причиною стало те, що показник якості повітря в Канберрі на початку тижня майже в 10 разів перевищив рівень "небезпечно для життя".

Також 24 канал уточнив, що вогонь відібрав життя життя близько 500 мільйонів тварин, крім 25 людських жертв, ще десятки осіб вважаються зниклими безвісти. Пожежі зруйнували сотні будинків і навіть цілі міста, вигоріли мільйони гектарів землі.

Тварини і пожежі в Австралії Matthew Abbott/New York Times/Redux/eyevine

Пекельні пожежі в Австралії

А ВВС з посиланням на метеорологічне бюро країни повідомило, що пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка сприяє подальшому поширенню вогню.

Над територією, яка "потонула" в вогні, утворився шар низького тиску, який разом з гарячим повітрям піднімав в атмосферу дим від палаючої рослинності і розносив його на значні відстані. Шлейф від пожеж подолав майже 2 тисячі км і досягнув території Нової Зеландії.

3D-візуалізація пожеж в Австралії NASA/tk.media

У верхніх шарах атмосфери дим перетворювався в потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом. У них формувалися електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок. Вони можуть підпалювати нові ділянки.

3D-візуалізація пожеж в Австралії NASA/tk.media

Пекельні пожежі в Австралії MetroUK

Пекельні пожежі в Австралії Allison Marion/MetroUK

Тварини і пожежі в Австралії Saeed Khan/Getty Images

Пекельні пожежі в Австралії

Пекельні пожежі в Австралії

Пекельні пожежі в Австралії

Пекельні пожежі в Австралії

Пекельні пожежі в Австралії

Пекельні пожежі в Австралії

Тварини і пожежі в Австралії 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австралії масштабні лісові пожежі спалахнули ще восени. В охоплених вогнем австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квісленд прогнозували "катастрофічні" погодні умови.

Стихія майже повністю знищила місто Балморал, яке знаходиться за 120 км від Сіднея.

В Австралії через безперервні пожежі оголосили масштабну евакуацію населення і туристів з південно-східних штатів країни.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!