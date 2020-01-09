Пожежі в Австралії очима очевидця: українець із Сіднея розвінчав фейки соцмереж

Сильні лісові пожежі в Австралії – справжня трагедія, проте в соцмережах схильні перебільшувати масштаби стихійного лиха.

Про реальну ситуацію на континенті в ефірі ObozTV розповів мешканець Сіднея, українець Сергій Дем'янчук. Під час прямого включення через Skype з Австралії він спростував кілька фейків і поділився своїми спостереженнями.

"Перепостила навіть Ріанна"

"Фейків багато. Особливо та карта, яка зараз ходить інтернетом. Її перепостили відомі особистості, наприклад, Ріанна. Континент, який весь виглядав як вугілля, виявився фотошопом. Немає нічого спільного з реальною картиною того, що відбувається в Австралії", – зазначив Дем'янчук.

Йдеться про зображення, яке розійшлося соціальними мережами нібито як реальний знімок Австралії, зроблений NASA з космосу. Однак насправді – це 3D-модель фахівця з візуалізації Ентоні Хірсі. Він скомпонував всі райони, що постраждали від пожеж за останній місяць. Багато з них давно загасили. Крім того, як визнав сам Хірсі, масштаб був дещо перебільшений через ефект свічіння під час рендерінгу.

Автор візуалізації Ентоні Хірсі сам закликав не поширювати її як вірусне фото instagram.com/anthony_hearsey

Дим від австралійських пожеж (знімок NASA) nasa.gov

"Бідних тут практично немає"

За спостереженнями Дем'янчука, з початку пожеж повсякденне життя в Сіднеї і Мельбурні практично не змінилося.

"Всі розуміють, що це біда. Але ніхто не панікує. Австралійці дуже спокійно і виважено ставляться до цієї ситуації. Вони шукають шляхи вирішення і думають, що робити далі", – наголосив він.

Українець звернув увагу, що Австралія – багата країна. Кошти на боротьбу з пожежами та їхніми наслідками виділяє не тільки уряд. Активно працює і волонтерський рух.

"Коли у тебе є зайві гроші – а бідних тут практично немає – то завжди легко віддати зайвий долар. Підтримка, доброта, співчуття в Австралії дуже розвинені. Волонтери йдуть безкоштовно допомагати пожежним. Допомагають людям, які втратили свої будинки", – розповів Дем'янчук.

Пожежі в Австралії twitter.com/RedCrossAU

До гасіння пожеж долучилися багато волонтерів facebook.com/QldFireandEmergencyServices/

Причини пожеж: кого звинувачують австралійці

Багато австралійців звинувачують у ситуації владу, особливо дорікають прем'єр-міністру країни Скотту Моррісону.

"Коли пожежі поширювалися, прем'єр-міністр Скотт Моррісон перебував у відпустці на Гаваях. І писав у Twitter, що все під контролем. А вже через тиждень був змушений повернутися, бо виявилося, що нічого не було під контролем. Ось цього йому зараз не можуть пробачити", – пояснив Дем'янчук.

Коали, кенгуру і мільйони інших тварин стали жертвами вогню twitter.com/eirenelr

Втім, додав він, причиною таких масштабних пожеж стала ціла сукупність різних факторів.

"Південно-східна частина Австралії – дуже теплий регіон, де в основному ростуть евкаліпти. А це дуже займисті дерева. Пожежі тут щороку, це не новина для австралійців, – нагадав українець. – Але зазвичай вони під контролем. А цього разу...".

"Велика кількість чинників призвела до цих пожеж. Дощів, наприклад, на території південно-східної Австралії не було півроку. Температура в деяких районах почала підніматися до +50. Плюс додався сильний поривчастий вітер приблизно до 50-60 км/год. Також повідомляється про 24 випадках, коли люди свідомо підпалювали. З яких причин – мені складно сказати. Але є 24 справи проти паліїв, які зараз розглядаються", – повідомив він.

Ліс після пожежі в Австралії twitter.com/brendanh_au

Як повідомляв OBOZREVATEL:

масштабні пожежі в Австралії вирують вже кілька місяців, вогнем охоплено понад 5,5 млн га землі (для порівняння – це приблизно Київська та Чернігівська область разом узяті);

за попередніми даними, у вогні загинуло до 500 мільйонів тварин, а також як мінімум 25 осіб (ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти);

знищені понад 1500 будинків та унікальні природні масиви.

Детальніше про катастрофу, яка накрила цілий материк – читайте в цьому матеріалі .

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