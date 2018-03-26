Пожежа в ТЦ Росії: стало відомо, чи є серед жертв українці

Українців середовища жертв масштабної пожежі в російському ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово немає.

Про це "Обозревателю" повідомили в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Зроблено всі запити. Наразі немає ні загиблих, ні постраждалих українців", - сказали в Департаменті.

Пожежа в ТРЦ у Кемерово twitter.com/UkrZaKordonom

Нагадаємо, пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в російському місті Кемерово спалахна у неділю, 25 березня. Загинуло 56 осіб , з них не менше дев'яти дітей.

За попередньою інформацією, в дитячій кімнаті ТЦ загорівся поролоновий наповнювач в батутниму басейні. Вогонь швидко перекинувся на інші об'єкти, зокрема кінотеатр. Коли почалася пожежа, в приміщенні не спрацювала сирена, багато відвідувачів ТЦ виявилися заблоковані всередині.

Намагаючись врятуватися з охопленого пожежею ТЦ, багато відвідувачів стрибали з вікон з великої висоти .

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі опублікували список зниклих без вести і перші фото загиблих. Біля ТЦ місцеві жителі облаштували стихійний меморіал.