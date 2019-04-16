Пожежа в соборі Паризької Богоматері: названо кількість постраждалих

У результаті пожежі в соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка сталася 15 квітня, постраждали три людини.
Йдеться про двох співробітників поліції і одного пожежника, повідомляється на сторінці Pompiers de Paris в Twitter. Всі вони отримали легкі травми.
"Після більш ніж дев'яти годин запеклих боїв близько 400 пожежників з Парижа загасили страшну пожежу. Двоє поліцейських і пожежник отримали легкі поранення", — йдеться у повідомленні.
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
Пожежа в Нотр-Дамі
Twitter Pompiers de Paris
2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l'effroyable l'incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W- Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 квітня 2019 р
1/2 #Intervention #NotreDame : la structure de la cathédrale est sauvée et les principales œuvres d'art ont été sauvegardées , grâce à l'action combinée des différents services de l'État engagés à nos côtés . pic.twitter.com/0GJZKAdYdM- Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 квітня в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції спалахнула пожежа.
З'явилося відео обвалення шпиля і даху собору Паризької Богоматері.
Очевидці опублікували в мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині собору Паризької Богоматері.
Загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері не вдавалося протягом кількох годин, оскільки його не можна було заливати великою кількістю води. Перепад температур міг призвести до руйнування каменю, з якого побудована церква.
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