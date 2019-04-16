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Пожежа в соборі Паризької Богоматері: названо кількість постраждалих

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У результаті пожежі в соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка сталася 15 квітня, постраждали три людини.

Йдеться про двох співробітників поліції і одного пожежника, повідомляється на сторінці Pompiers de Paris в Twitter. Всі вони отримали легкі травми.

"Після більш ніж дев'яти годин запеклих боїв близько 400 пожежників з Парижа загасили страшну пожежу. Двоє поліцейських і пожежник отримали легкі поранення", — йдеться у повідомленні.

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Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дамі

Пожежа в Нотр-Дамі

Twitter Pompiers de Paris

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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ФранціяПариж
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