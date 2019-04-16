|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Пожежа в соборі Паризької Богоматері: архітектор оцінив руйнування

Читати матеріал російською

Руйнування в результаті пожежі в соборі Паризької Богоматері не катастрофічні, крім того, ця подія посприяла популяризації історичної пам'ятки.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив заслужений архітектор України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Юрій Лосицький: "Як на мене, втрати не катастрофічні. Ця подія приверне увагу до собору і зробить його ще більш відомим, ніж раніше. Так, спорудження навіть популяризується".

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Пожежа в соборі Паризької Богоматері: архітектор оцінив руйнування

Архітектор пояснює, що безповоротних втрат під час пожежі в соборі вдалося уникнути, і пам'ятка буде відбудована, хоча на це потрібен час.

Новини
Пожежа в соборі Паризької Богоматері: названо кількість постраждалих

"Відновлення не йтиме дуже швидко, потрібно зібрати вчених, зробити декілька варіантів відтворення і потихеньку їх робити, вжити всіх заходів для збереження пам'ятної цінності. Я думаю, що реконструкція собору розтягнеться на довгий час", – каже Лосицький.

Про причини надзвичайної події архітектор каже обережно, хоча не виключає, що пожежа виникла через ремонтні роботи.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері: архітектор оцінив руйнування

"Дуже важко зараз щось сказати. Видно, що там проводили ремонтні роботи, стояли будівельні ліси й пожежа виникла на даху, де є дерев'яні конструкції за зведеннями. Як вона виникла, зараз ми не можемо судити", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки