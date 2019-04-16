Пожежа в соборі Паризької Богоматері: архітектор оцінив руйнування

Руйнування в результаті пожежі в соборі Паризької Богоматері не катастрофічні, крім того, ця подія посприяла популяризації історичної пам'ятки.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив заслужений архітектор України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Юрій Лосицький: "Як на мене, втрати не катастрофічні. Ця подія приверне увагу до собору і зробить його ще більш відомим, ніж раніше. Так, спорудження навіть популяризується".

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Архітектор пояснює, що безповоротних втрат під час пожежі в соборі вдалося уникнути, і пам'ятка буде відбудована, хоча на це потрібен час.

"Відновлення не йтиме дуже швидко, потрібно зібрати вчених, зробити декілька варіантів відтворення і потихеньку їх робити, вжити всіх заходів для збереження пам'ятної цінності. Я думаю, що реконструкція собору розтягнеться на довгий час", – каже Лосицький.

Про причини надзвичайної події архітектор каже обережно, хоча не виключає, що пожежа виникла через ремонтні роботи.

"Дуже важко зараз щось сказати. Видно, що там проводили ремонтні роботи, стояли будівельні ліси й пожежа виникла на даху, де є дерев'яні конструкції за зведеннями. Як вона виникла, зараз ми не можемо судити", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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