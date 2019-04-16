Пожежа в Нотр-Дамі: стало відомо, чому собор не гасили водою

Загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері не вдавалося протягом декількох годин, оскільки його не можна було заливати великою кількістю води. Перепад температур міг призвести до руйнування каменю, з якого побудована церква.

Таку думку висловила директор Московського музею архітектури Єлизавета Лихачова, повідомляє "Теперішній час".

"У Франції дуже жорстке законодавство щодо охорони спадщини. Проблема з тим, чому вони так довго не можуть його загасити. Справа в тому, що його не можна заливати водою. Є ризик пошкодити інші конструкції собору: від перепаду температур камінь почне кришитися. Тому вони намагаються гасити його іншими матеріалами, і водою його заливати в таких кількостях не можна", — пояснила вона.

Собор Паризької Богоматері

Лихачова додала, що пожежники намагалися загасити полум'я за допомогою спеціальних порошків. Однак така система гасіння пам'ятників архітектури не дуже ефективна у випадку з Нотр-Дамом, адже йдеться про готичний собор.

"Чому не можна водою? Ще раз повторюю: собор побудований з французького пісковика. За такого перепаду температур піщаник почне кришитися, це може призвести до обвалення кам'яних склепінь собору, і наслідки цього будуть набагато серйозніші, ніж наслідки згорілого даху. Тому що ви повинні розуміти: дах — це не склепіння, це кроквяні перекриття, які прикривають зверху, захищають склепіння від опадів", — каже експерт.

Вона також підкреслила, що шпиль, який впав, підлягає відновленню, адже він є декоративним. Найголовніше — це не дати вогню пройти всередину собору, чим і займаються паризькі пожежники. Також Лихачова уточнила, що під час реставрації собору його відновлюватимуть не в первісному вигляді, а на момент пожежі.

Собор Паризької Богоматері

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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