|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Пожежа в Нотр-Дамі: на що вогонь перетворив легенду. Фото

2.8тЧитати матеріал російською

У понеділок, 15 квітня, в одному з найвідоміших соборів світу — Нотр-Дам де Парі — спалахнула масштабна пожежа.

В результаті обвалився дах собору, його шпиль і годинник. Упоратися з вогнем рятувальники змогли лише через 12 годин після початку загоряння.

OBOZREVATEL зробив добірку фотографій, на яких можна побачити, як собор Паризької Богоматері виглядав до пожежі і що з ним зробила вогняна стихія (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Собор Паризької Богоматері згорів: опубліковані кадри зсередини
Наслідки пожежі в соборі Паризької Богоматері згори

Наслідки пожежі в соборі Паризької Богоматері згори

Twitter MWeilc

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Собор Паризької Богоматері після пожежі

Уцілілі, але пошкоджені вітражі собору Паризької Богоматері

Уцілілі, але пошкоджені вітражі собору Паризької Богоматері

Telegram-канал Golden Chihuahua

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Twitter Pompiers de Paris

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Пожежа в Нотр-Дам де Парі

Twitter Pompiers de Paris

Також пропонуємо вам згадати, як Нотр-Дам де Парі виглядав до трагічних подій. Однією з його головних родзинок, крім усього, є унікальні вітражі. Вони вціліли, проте потребуватимуть серйозної реставрації.

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Фото собору після пожежі і до неї

Фото собору після пожежі і до неї

Фото собору після пожежі і до неї

Фото собору після пожежі і до неї

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Собор Паризької Богоматері до пожежі

Вітражі Нотр-Дам де Парі

Вітражі Нотр-Дам де Парі

Vida Press

Вітражі Нотр-Дам де Парі

Вітражі Нотр-Дам де Парі

Vida Press

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 квітня в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції спалахнула пожежа.

  • З'явилося відео обвалення шпиля і даху собору.

  • Очевидці опублікували в мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині Нотр-Даму.

  • Пожежникам і священикам вдалося вберегти від вогню одну з найбільших святинь християн — терновий вінець Спасителя, який був доставлений в собор у 1239 році. Також у підвальних сховищах зберігалися фрагмент Хреста Господнього і цвях, яким прибили Ісуса до хреста.

  • Реліквії, які вдалося врятувати від пожежі в соборі Паризької Богоматері, перевезли в мерію столиці Франції. 16 квітня, художні цінності будуть відправлені в Лувр.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
ФранціяПариж
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки