Пожежа в Кемерово: стало відомо про трагічну історію сім'ї

ЗМІ дізналися про долю 11-хлопчика Сергійка, який потрапив на жахливе відео, на якому він стрибав з вікна під час пожежі в російському Кемеровому.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Life shot", на даний момент він знаходиться у важкому стані.

"На цьому відео 11-річний Сергій стрибає з вікна 4-го поверху палаючого ТЦ, рятуючись від пожежі. Зараз він без свідомості в реанімації. Перелом таза. Стан важкий. Його батьків шукають у соцмережах", - сказано у коментарі до кадрів.

Як з'ясувалося, ці пошуки не дали результату. І мати, і батько, за попередніми даними, також знаходилися в будівлі ТЦ "Зимова вишня". Вони числяться зниклими без вісті.

"У лікарню, де в реанімації лежить 11-річний Сергій, звернулися дві його бабусі", - повідомляють журналісти.

Як повідомляв "Обозреватель", кількість загиблих у результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", який знаходиться в російському Кемерово, досягло 48 осіб.

За офіційними даними Слідчого комітету РФ, ще 84 постраждали. Відзначається, що у зниклих практично немає шансів. На даний момент їх точна кількість з'ясовується. Остання озвучена цифра - 27.