Пожежа в Кемерово: стало відомо про підлітків, які могли підпалити ТЦ

Поліція отримала дані підлітків, які могли влаштувати пожежу в кемеровському ТЦ "Зимова вишня", жертвами якого стали більше 60 осіб.

Згідно з цією версією, пожежа почалася після того, як підлітки підпалили поролонові кубики в ігровому центрі "Круча" на четвертому поверсі будівлі. Ці підлітки вижили, повідомляє з посиланням на неназваного співробітника ТЦ радіо "Серебряный дождь".

Раніше версію про підпал ігрового залу підлітками приводив віце-губернатор Кузбасу Володимир Чернов. Аналогічну версію висуває телеграм-канал Mash. В ігровому центрі сказали, що до них регулярно приходили неблагополучні підлітки і вели себе "як в під'їзді".

Неназваний охоронець центру, як передає телеграм-канал Mash, розповів, яку вигнав на вулицю близько 10 підлітків, які не платили за ігри. А повернувшись через кілька хвилин, побачив, що все вже було в диму. За іншою версією, причиною пожежі могли стати свічки, які запалили під час дитячого свята. Відповідно до третьої версії, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилися список зниклих і перші фото жертв пожежі в Кемерово.