Пожежа в Кемерово: очевидці розповіли, як співробітники ТЦ не дали врятувати дітей

Діти довго не могли покинути палаючий ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово через дії охоронців, які не випускали їх.

В Росгвардіі заявили, що оцінять дії співробітників ТЦ. Підсумки перевірки спрямують до слідчих органів, передає "РИА Новости".

"Дочка моя була там з подружкою. Вони вирішили піти грати на четвертий поверх в автомати. Зайшли, почали підніматися, там їх зустрів вогонь, дим, пожежа - вони почали тікати. Їх не пропускали охоронці", - сказала очевидиця Валентина Клопенко.

"Я запитувала: "Хто вас не пропускає?" Вони відповідають: "Охоронці, дядьки в формі". Говорили: "Йдіть іншими сходами, в інший бік". Дівчата побігли іншими сходами, їх і там зустріли охоронці, закрили прохід: "Ідіть по інших сходах". Вони до інших сходів - теж не пропускають. Дітей тиснули, там така паніка була ..."- додала вона.

Очевидці також заявляють, що співробітники ТЦ також обдурили молодих людей, які намагалися врятувати дітей, повідомляється в Telegram-каналі RT .

"Я бачила, як хлопці виносили маленьких дітей. У мого хлопця шок. Вони намагалися зайти в кінотеатр, але співробітники "Зимової вишні" сказали, що дітей там немає. Хлопці на останньому диханні були, затискали ніс (щоб не отруїтися чадним газом). Але виявилося, що діти були. тобто їх обдурили. Вони могли б витягнути дітей!" - заявила одна зі свідків трагедії.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилися список зниклих і перші фото жертв пожежі.