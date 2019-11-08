"Позер" і "ідіот Кремля": у Польщі напалися на Макрона

У Польщі президента Франції Еммануеля Макрона назвали "корисним ідіотом Кремля" і "позером" після його висловлювань про "смерть мозку НАТО".

Такі звинувачення висунув журналіст видання Wpost Якуб Мельник у своїй статті. Її переклад публікує сайт "ИноСМИ".

На його думку, Макрон і сам не збирається допомагати союзникам з Альянсу у критичній ситуації.

Еммануель Макрон "Взгляд"

"Він сам не збирається нікому допомагати, адже Франції не загрожує військовий напад. Тим часом для східного флангу Альянсу, тобто Польщі, Литви, Латвії, Естонії або Румунії, така загроза цілком реальна", – йдеться у статті.

Автор також стверджує, що Макрон постійно скаржиться на обділеність у міжнародній політиці, тому йому слід дати шанс "виплакатися на публіці".

"Залишимо, однак, ці скарги Макрона, який веде себе, немов позер, якому не вдається грати у міжнародній політиці таку важливу роль, яку йому б хотілося. Як кожен позер він розпускає хвіст, щоб відвернути увагу від власних серйозних недоліків", – написав Мельник .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макрон заявив, що Європа повинна відновити діалог із Росією, незважаючи на недовіру з боку країн Балтії та Польщі.

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