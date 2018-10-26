Многие помнят, чем закончилась для Советского Союза предыдущая гонка вооружений – катастрофой, развалом страны и резким обнищанием ее граждан. Сегодня на наших глазах разворачивается новая гонка вооружений – то один клинический идиот пообещает крылатые ракеты с ядерными двигателями и покажет, как будет бомбить Флориду, то другой клинический идиот пообещает денонсировать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

И сейчас же по российскому телевидению платная массовка заведет знакомую песню – сплотимся, не допустим, от своих детей кусок оторвем, но покажем кузькину мать. Голые и босые будем ходить, но попадем в рай, как нам обещали. А наши враги просто сдохнут.

Это ответ дурака. В покере есть такой тип игроков – Calling Station. Они отвечают на вызов с любой картой и являются одними из самых слабых игроков. Они разоряются первыми.

На самом деле России надо поступить по-другому

Нужно официально объявить об отказе участвовать в борьбе за титул сверхдержавы. Резко сократить свои ядерные силы. Закрыть все базы за границей. Вывести все войска и советников с территории Украины, Сирии, Ливии, ЦАР и т.д. Распустить ГРУ. Уменьшить в десять раз бюджет ФСБ. Прекратить поддерживать террористов по всему миру. Распустить все спецслужбы, которые вмешиваются в дела других государств.

Поздравляю тебя, Америка – ты победила. Хочешь свергать власть в Корее или Иране – не вопрос. Хочешь торговую войну с Европой – пожалуйста. Хочешь воевать с ИГИЛ – флаг тебе в руки. Хочешь бодаться с Китаем – барабан тебе на шею. А Россия забывает про слово геополитика и занимается только проблемами своей страны. У России нет ни одного врага. Она рада торговать со всеми. Вся страна объявляется открытой экономической зоной.

Какой план вам больше нравится?

Гонка вооружений и борьба за мировое господство?

Отказ от конфронтации и решение проблем внутри страны ?