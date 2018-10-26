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Дмитро Чернишов
Дмитро Чернишов
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Поздравляю тебя, Америка – ты победила!

14.8тЧитати матеріал російською

Многие помнят, чем закончилась для Советского Союза предыдущая гонка вооружений – катастрофой, развалом страны и резким обнищанием ее граждан. Сегодня на наших глазах разворачивается новая гонка вооружений – то один клинический идиот пообещает крылатые ракеты с ядерными двигателями и покажет, как будет бомбить Флориду, то другой клинический идиот пообещает денонсировать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

И сейчас же по российскому телевидению платная массовка заведет знакомую песню – сплотимся, не допустим, от своих детей кусок оторвем, но покажем кузькину мать. Голые и босые будем ходить, но попадем в рай, как нам обещали. А наши враги просто сдохнут.

Это ответ дурака. В покере есть такой тип игроков – Calling Station. Они отвечают на вызов с любой картой и являются одними из самых слабых игроков. Они разоряются первыми.

Новини
Почему Украина до сих пор делит рыбу с Россией?

На самом деле России надо поступить по-другому

Нужно официально объявить об отказе участвовать в борьбе за титул сверхдержавы. Резко сократить свои ядерные силы. Закрыть все базы за границей. Вывести все войска и советников с территории Украины, Сирии, Ливии, ЦАР и т.д. Распустить ГРУ. Уменьшить в десять раз бюджет ФСБ. Прекратить поддерживать террористов по всему миру. Распустить все спецслужбы, которые вмешиваются в дела других государств.

Новини
Как Россия профинансировала ''ИГИЛ''

Поздравляю тебя, Америка – ты победила. Хочешь свергать власть в Корее или Иране – не вопрос. Хочешь торговую войну с Европой – пожалуйста. Хочешь воевать с ИГИЛ – флаг тебе в руки. Хочешь бодаться с Китаем – барабан тебе на шею. А Россия забывает про слово геополитика и занимается только проблемами своей страны. У России нет ни одного врага. Она рада торговать со всеми. Вся страна объявляется открытой экономической зоной.

Какой план вам больше нравится?

Гонка вооружений и борьба за мировое господство?

Отказ от конфронтации и решение проблем внутри страны ?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Дмитро ЧернишовДмитро Чернишов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Чернышева
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Гладко было на бумаге...Но есть одна проблемка: даже если скрепоносный гном согласится на второй вариант,даже если его в этом поддержит его воровская шобла,кто будет "строить" цивилизованную засиРашку?..засиратели-аборигены по природе своей геспособны к созидательному труду..Опять украинцы?Но тогда вместо засиРашки на 1\7 суши будет сплошная Украина..ха-ха-ха..Вобщем рашне пиздец..полный..
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Компасов Джип
Компасов Джип
Харченко Вадим, Ага, заметно что цивилизованные украинцы, способные к созидательному труду, у себя понастроили! "Насозидали" так, что даже то, что было развалили нахер!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
В 90-х проходили вроде. Не? Кредиты МВФ и их последующий раздербан, Омерика друг и брат, рынки на стадионах, челноки с клетчатыми сумками, сэкондхэнды и ларьки вместо гипермаркетов, веерные отключения электроэнергии, горячая вода только зимой, уничтожение армии и флота и поливание их говном по ТВ либерасней с утра до вечера, в городе ни дорог ни уличного освещения, ночью грабежи и убийства. Спасибо наелись. Пусть теперь соседи по глобусу хавают, у них сейчас все то же самое.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Павлов Дмитрий, 90-е не устраивают ? А какие бы ты предпочел, назови хоть один год, когда СССР процветал ?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Хотелось ы напомнить этому трепачу, что Ирак, Сирия, Ливия, Югославия тоже не претендовали на роль сверхдержав, но чем-то они не приглянулись Америке и вот вам результат. Кстати Российский солдат никогда не топтал землю Америки в отличии от американцев. На севере России на время интервенции был установлен оккупационный режим. Именно тогда на территории России появились первые концентрационные лагеря, в которых томилось около 52 000 человек. То есть каждый шестой житель оккупированных земель оказался в заключении. Узник одного из таких лагерей, врач Маршавин, впоследствии вспоминал: «Измученных, полуголодных, нас повели под конвоем англичан и американцев. Посадили в камеру не более 30 квадратных метров. А сидело в ней более 50 человек. Кормили исключительно плохо, многие умирали с голоду… Работать заставляли с 5 часов утра до 11 часов ночи. От избиений, холода, голода и непосильной 18–20-часовой работы ежедневно умирало 15–20 человек». Нередки были и случаи массовых казней. Согласно источникам, оккупанты расстреляли около 4000 человек по решению военно-полевых судов. Оккупированные земли использовали как «дойную корову» — север России был полностью опустошен. По данным историка А.В. Березкина, американцы вывезли 353 409 пудов льна, кудели и пакли. Так, управляющий канцелярией Отдела иностранных дел правительства Чайковского жаловался генерал-квартирмейстеру штаба главнокомандующего, что «после ограбления края интервентами не осталось никаких источников для получения валюты, за исключением леса». И это только Север, а была еще Сибирь. Хотелось ы напомнить этому блогеру о стране Нигерия, нефти там завались, ВВП там значительно больше чем на Украине, но полная нищета и бандитизм, А всем этим американским ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips пох на жизнь местных туземцев. Все эти благодетели уже распределили кому хорошо жить, а кто будет рабом
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Компасов Джип
Компасов Джип
Spiridonov Alexandr, А к Вашингтону никто и не лезет, между прочим. Это пиндосы возомнили, что могут лезть ко всем во внутренние дела.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Фоменков Владимир, Чтобы не быть рабом, надо бороться за гражданские права, а не махать кулаками на Вашингтон.
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