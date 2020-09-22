Позачерговий саміт ЄС перенесли через коронавірус

Борис Бондар Світ 18:41, 22.09.2020 Оновлено: 18:42, 22.09.2020

Глава Євроради Шарль Мішель переніс запланований на 24-25 вересня саміт ЄС на 1-2 жовтня через підозру на можливе зараження новим коронавірусом.

Про це повідомив в Twitter представник глави Євроради Баренд Лейтс. Відповідно до правил Бельгії Мішель знаходиться на карантині.

"Президент Євроради вирішив відкласти спеціальний саміт ЄС, який був призначений на 24-25 вересня. Він пройде 1-2 жовтня", – написав Лейтс.

Він пояснив, що у одного із співробітників служби безпеки Мішеля був виявлений коронавірус, тому глава Євроради вирішив піти на самоізоляцію.

"На даний момент він не хворий", – додав представник Європейської ради.

Президент Євроради вирішив відкласти спеціальний саміт ЄС.
Twitter Баренда Лейтса

Як повідомляв OBOZREVATEL, на позачерговому саміті ЄС, запланованому на 24-25 вересня розглянуть ситуацію в Білорусі і пакет підтримки республіки, в якому, зокрема, пропонується ввести безвіз для громадян.

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