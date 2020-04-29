Пов'язаний із COVID-19: у дітей з'явився новий запальний синдром

Італійські медичні експерти вивчають можливий зв'язок між пандемією коронавірусу і кластерами такого важкого запального захворювання, як синдром Кавасакі серед дітей до дев'яти років.

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У лікарні італійського Бергамо за останній місяць було зареєстровано понад 20 випадків цього запалення, яке частіше зустрічається в деяких регіонах Азії. Про це повідомляє La Repubblica.

За словами педіатра медустанови Маттео Чуффреда, котрий спеціалізується на серцевих захворюваннях, діти поступали в лікарню з високою температурою і запаленими артеріями. Але тільки у декількох із них був виявлений позитивний результат на COVID-19.

Він закликав своїх колег задокументувати кожен такий випадок, щоб визначити, чи є кореляція між хворобою Кавасакі та COVID-19.

Варто додати, що хворобу Кавасакі 16 років тому пов'язали також із іншим відомим коронавірусу, хоча чітких доказів не було. Дослідження провели після того, як у 2004 році в дитини виявили коронавірус NL63, теж із симптомами вказаного синдрому.

"Вірус NL63 використовує той же рецептор, що і новий коронавірус, для зараження людей, але робити висновки ще рано. Нам просто потрібно почекати і подивитися, чи стане це загальним спостереженням", – сказав професор вірусології в Університеті Редінга у Великобританії Ян Джонс.

Довідка. Синдром Кавасакі (слизисто-шкірний лімфонодулярний синдром) – некротизующий системний васкуліт із переважним ураженням середніх і дрібних артерій. Проявляється лихоманкою, змінами слизових оболонок, шкіри, ураженням коронарних та інших вісцеральних артерій із можливим утворенням аневризм, тромбозів і розривів судинної стінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії лікарі звернули увагу, що діти масово почали хворіти патологією, схожою на синдром Кавасакі, яка може бути викликана коронавірусом.

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