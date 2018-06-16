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Поводився по-хамськи: Трамп образив колег на саміті G7

2.3тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Канаді нахамив половині учасників.

Так, він кілька разів поспіль назвав голову Єврокомісії Жан-Клода Юнкера "жорстоким убивцею", а президенту Франції Емманюелю Макрона заявив, що "всі терористи - у Парижі", пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зокрема, Трамп прилюдно звинуватив Юнкера у "вбивстві" за штрафи, які ЄС наклав на американських виробників.

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Говорячи про загрозу екстремізму, американський лідер раптом уточнив, що Макрон "знайомий з ситуацією не з чуток".

Дісталося і прем'єру Японії Сіндзо Абе. Обговорюючи міграційну кризу в Європі Трамп заявив, що для Токіо ця проблема неактуальна, проте він може послати 25 мільйонів мексиканців, "і ти дуже скоро втратиш свою посаду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7.

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Тема
саміт G7
Особи
Дональд ТрампЖан-Клод ЮнкерЕммануель Макрон
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