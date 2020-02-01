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1 лютого • оновлено в 18:30
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Повний розрив! Угода Трампа з Ізраїлем призвела до жорстких наслідків на Близькому Сході

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Палестина вирішила розірвати всі відносини з Ізраїлем і США.

Про це публічно оголосив лідер палестинців Махмуд Аббас у суботу, 1 лютого, після засідання Ліги арабських держав у Каїрі (Єгипет).

Причина – "угода століття" між президентом Дональдом Трампом і прем'єром Біньяміном Нетаньяху. Палестина вже повідомила про свої плани двом країнам, відмовившись співпрацювати навіть у сфері безпеки.

Країни ЛАД також підтримали позицію Палестини, виступивши проти плану Трампа із врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту.

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Палестина виступила проти "угоди століття" Трампа

Палестина виступила проти "угоди століття" Трампа

Колаж

Нагадаємо, після договору між США та Ізраїлем Трамп заявив, що палестинці зможуть подвоїти свою територію і пообіцяв зробити так, щоб територія Палестини була нерозривною.

Суть плану:

  • Палестина має відмовитися від насильства і припинити фінансову підтримку сімей людей, що здійснювали напади на ізраїльтян.

  • США обіцяють 50 мільярдів доларів інвестицій в нову Палестинську державу. Це, за словами Трампа, допоможе створити 1 млн нових робочих місць.

  • Статус Храмової гори в Єрусалимі, де знаходяться священні для мусульман та іудеїв об'єкти, має залишитися без змін.

Нинішня ситуація на Західному березі

Нинішня ситуація на Західному березі

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, після "угоди століття" в Палестині спалили "Трампа" і вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її у сміттєвий кошик історії".

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп
Місце
Ізраїль
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Коментарі
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Тарас Бор
Тарас Бор
Палестина на дотациях в том числе и США.Следовательно,баба с возу,кобыле легче.
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