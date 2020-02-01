Повний розрив! Угода Трампа з Ізраїлем призвела до жорстких наслідків на Близькому Сході

Палестина вирішила розірвати всі відносини з Ізраїлем і США.

Про це публічно оголосив лідер палестинців Махмуд Аббас у суботу, 1 лютого, після засідання Ліги арабських держав у Каїрі (Єгипет).

Причина – "угода століття" між президентом Дональдом Трампом і прем'єром Біньяміном Нетаньяху. Палестина вже повідомила про свої плани двом країнам, відмовившись співпрацювати навіть у сфері безпеки.

Країни ЛАД також підтримали позицію Палестини, виступивши проти плану Трампа із врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту.

Палестина виступила проти "угоди століття" Трампа Колаж

Нагадаємо, після договору між США та Ізраїлем Трамп заявив, що палестинці зможуть подвоїти свою територію і пообіцяв зробити так, щоб територія Палестини була нерозривною.

Суть плану:

Палестина має відмовитися від насильства і припинити фінансову підтримку сімей людей, що здійснювали напади на ізраїльтян.

США обіцяють 50 мільярдів доларів інвестицій в нову Палестинську державу. Це, за словами Трампа, допоможе створити 1 млн нових робочих місць.

Статус Храмової гори в Єрусалимі, де знаходяться священні для мусульман та іудеїв об'єкти, має залишитися без змін.

Нинішня ситуація на Західному березі ВВС

Як писав OBOZREVATEL, після "угоди століття" в Палестині спалили "Трампа" і вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її у сміттєвий кошик історії".

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