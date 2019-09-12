Повний провал! США висміяли хвалені ракети Путіна

У Росії невдачею закінчилися випробування крилатої ракети "Буревісник".

Військові як мінімум п'ять разів запускали ракету, і все обернулося провалом, передає CNBC.

"Не дивлячись на ряд невдалих випробувань, російська ядерна ракета з так званої необмеженою дальністю буде готова до війни протягом наступних шести років, в декілька більш швидкі терміни, ніж повідомлялося раніше", – йдеться в публікації.

За даними американської розвідки, випробування проводилися з 2017 року. Найдовше російський "Беревестнік" протримався в повітрі не більше двох хвилин. Найкоротший політ тривав чотири секунди.

Відзначається, що Росія має намір прискорити розробку нового озброєння, щоб ракети надійшли на озброєння до 2025 року.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, випробування ракети з ядерною установкою "Буревісник" пов'язують з вибухом на полігоні під Архангельськом (Росія) Передбачалося, що ракета могла б стати предметом гордості російського ВПК.

При цьому експерти з США заявили, що Росія не має в своєму розпорядженні грошима і технічними засобами, щоб займатися випробуваннями ракет з ядерним двигуном і доводити такі складні проекти до кінця.

Нагадаємо, що вперше про цю зброю повідомив президент РФ Володимир Путін під час свого послання Федеральним зборам 1 березня 2018 року. Шляхом відкритого голосування на сайті Міноборони було обрано назву "Буревісник".

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