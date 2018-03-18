Повне беззаконня: на виборах Путіна жорстоко побили спостерігачів

Група спостерігачів із Москви, Петербурга та Казані, що стежить за ходом голосування на виборах президента Росії в Дагестані, заявила про масові побиття на виборчих дільницях.
Як повідомлено у Twitter на сторінці спостерігачів Дагестану, на одну з ділянок у Махачкалі приїхав натовп невідомих осіб спортивної статури.
"Абсолютне свавілля на ділянці 1126 у Махачкалі. На ділянку приїхав натовп спортсменів-борців, здійснювали вкидання, силою не пускаючи спостерігачів до урн і відбираючи техніку (ноутбук і телефон). Одного зі спостерігачів кудись фізично відтягли та тримали, поки не закінчили вкидання", - розповіли спостерігачі.
Також напади на спостерігачів були здійснені на ділянках №1125 і №1111. На інших виборчих точках зловмисники намагаються вигнати спостерігачів, проте їм активно заважає поліція.
Як писав "Обозреватель", результати виборів у РФ можуть бути невизнаними через Крим.
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