Повна підтримка: Радбез ООН прийняв важливе рішення по Донбасу

Радбез ООН висловив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, закликавши сторони до імплементації Мінських угод.

При цьому засуджується загострення бойових дій на Донбасі із застосуванням забороненої важкої зброї, говориться у прийнятій заяві голови РБ ООН, передає "Укрінформ".

"Рада Безпеки висловлює серйозну стурбованість з приводу останнього загострення ситуації у сфері безпеки на Сході України", - йдеться в документі.

При цьому підкреслюється, що це істотно впливає на безпеку цивільного населення.

"Рада Безпеки засуджує порушення режиму припинення вогню, особливо з використанням важкої зброї, забороненої Мінськими угодами, що спричинило трагічні загибелі, у тому числі серед мирних жителів", - наголошується у заяві.

У зв'язку з цим Радбез закликав до виконання зобов'язань по роззброєнню і негайного виведення важкого озброєння відповідно до Мінської угоди.

Крім того, у заяві наголошується на необхідності розширити зусилля гуманітарної допомоги в постраждалих від конфлікту регіонах. Рада Безпеки ООН також висловила повну підтримку Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ і закликала всі сторони сприяти її роботі.

Відзначається, що цей документ не є обов'язковим до виконання, але на його підставі можуть виконуватися певні дії в ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві надали доповідь "Просування демократії і прав людини в чорноморському регіоні", в якому на Росію поклали відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії.