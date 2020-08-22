Повна бойова готовність: Лукашенко оголосив про "найсерйозніше рішення" від початку правління

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів з країною, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.

За його словами, "ворушіння військ" відбувається на території Польщі і Литви, передає "Белта". Лукашенко зазначив, що вперше за чверть століття довелося ухвалювати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

"Навіть не сказав би, що всередині країни. Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, – до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви", – сказав він.

Лукашенко наказав міністру оборони вжити заходів для захисту країни Пул Первого/Telegram

Раніше відвідуючи військовий полігон під Гродно, Лукашенко заявив, що західні країни надають військову підтримку через НАТО "альтернативному президенту". На його думку, ці дії і відповідні заяви західних країн – пряме втручання в ситуацію в Білорусі.

Також він заявив, що проти країни нібито використовують "сценарій кольорових революцій". Він закликав міністра оборони ухвалити "найжорсткіші заходи" для захисту країни.

Лукашенко в Гродно Пул Первого/Telegram

Лукашенко заявив про повну бойову готовність військ країни Пул Первого/Telegram

На переконання політика, його опоненти нібито хочуть "розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відвернути від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні". Він додав, що одночасно з цим йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам в його країні могли посприяти США. У той же час запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в республіці.