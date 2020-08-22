Повна бойова готовність: Лукашенко оголосив про "найсерйозніше рішення" з початку правління

Лукашенко оголосив про "найсерйозніше рішення" з початку правління.

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів з країною, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.

За його словами, "ворушіння військ" відбувається на території Польщі і Литви, передає "Белта". Лукашенко зазначив, що вперше за чверть століття довелося ухвалювати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок.

"Навіть не сказав би, що всередині країни. Перш за все це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, – до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви", – сказав він.

Раніше відвідуючи військовий полігон під Гродно, Лукашенко заявив, що західні країни надають військову підтримку через НАТО "альтернативному президенту". На його думку, ці дії і відповідні заяви західних країн – пряме втручання в ситуацію в Білорусі.

Також він заявив, що проти країни нібито використовують "сценарій кольорових революцій". Він закликав міністра оборони ухвалити "найжорсткіші заходи" для захисту країни.

На переконання політика, його опоненти нібито хочуть "розосередити сили білоруських військових і правоохоронців, відвернути від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні". Він додав, що одночасно з цим йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко заявив, що протестам в його країні могли посприяти США. У той же час запевнив, нібито в найближчі дні "зможе вирішити проблему" з ситуацією в республіці.

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