"Повітряний бій в Нагірному Карабасі" виявився кадрами з комп'ютерної гри

У мережі опублікували відео нібито боїв в невизнаному Нагірному Карабасі, де загострився збройний конфлікт Азербайджану і Вірменії. Однак відео виявилося фейком

Ролик з'явився на Youtube. На ньому показали нібито повітряний бій між противниками. Разом з тим, в Telegram-каналі "Величко блог" відзначили, що відео є кадром з комп'ютерної гри (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На ньому показана перестрілка між противниками в повітрі, яка дійсно виглядає нереалістично. Спалахи від вибухів були настільки потужними, що освітлювали все небо.

Кадр з гри, який назвали боями в Карабасі.

Відео виявилося фейком

Повітряний бій виявився кадром з гри.

Відзначимо, що в даний час між країнами ведуться бойові дії. Обидві країни оголосили про введення воєнного стану та проведенні мобілізації. Азербайджан вимагає від Вірменії надати графік виведення військ з окупованих районів Азербайджану, Вірменія повідомляє про сильні обстріли.

Величко блог / Telegram

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська Автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано до сих пір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками.