"Повинні зберегти країну!" Лукашенко передбачив Білорусі важкий рік

Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що на республіку чекає непростий рік і закликав гідно пройти цей період, зберігши країну й незалежність.

Тривожний прогноз він озвучив під час відвідування храму на території Свято-Єлисаветинського жіночого монастиря в Мінську, де запалив різдвяну свічку, повідомляє пресслужба глави держави.

"Ви бачите, що відбувається у світі, що діється на міжнародній арені. Це важкий період. Всі пророкують рецесію у світовій економіці, застій. Але росту ніхто не прогнозує. Рік буде для когось важким, для когось не дуже. Але буде дуже непростий рік. І нам треба багато зробити для того, щоб гідно пройти його, зберігши нашу країну, свою незалежність", – підкреслив президент.

Лукашенко передбачив Білорусі важкий рік РБК

За його словами, найголовніше досягнення Білорусі в 2019 році – мир на її території.

Лукашенко нагадав, що в житті країни й раніше були непрості часи. "Перебували ми і в блокаді, і в ізоляції, і санкції вводили проти нас. Ми не Росія й інші великі держави, не Євросоюз. І нам було непросто. Але тільки завдяки нашій єдності ми вистояли. У цій єдності – запорука всіх наших успіхів. І в цій єдності дуже велику роль зіграла наша церква – всі конфесії, наша велика церква, не тільки православні, не тільки католики, я маю на увазі християн, – всі конфесії нашої країни", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко запропонував альтернативний план щодо інтеграції, якої так бажає Кремль: приєднати Росію до Білорусі.

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