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''Повинні відповісти'': Путін вибухнув погрозами на адресу США

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Президент Росії Володимир Путін пригрозив Сполученим Штатам "дзеркальними заходами", якщо Вашингтон почне постачання ракет у Європу.

З такими словами він виступив на підсумковій прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, з яким провів переговори 24 жовтня в Москві. Путін додав, що Росія зможе швидко відповісти на вихід Штатів із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Відповідаю прямо на ваше запитання, чи зможемо ми відповісти: зможемо, і це буде дуже швидко й ефективно. Адже що є формальним приводом для виходу наших партнерів із договору про РСМД? Звинувачення на нашу адресу, що ми нібито його порушуємо", - сказав він.

''Повинні відповісти'': Путін вибухнув погрозами на адресу США

Володимир Путін та Джузеппе Конте

Кremlin

Новини
''Здохнуть усі!'' Путін пригрозив відплатою за ядерний удар по Росії

Путін заявив, що США не висували доказів із приводу порушення Росією договору. При цьому він звинуватив Вашингтон у таких діях, тому що "було встановлено системи протиракетної оборони в Румунії". На думку Путіна, ці установки можуть бути використані для ударних ракет, якщо поміняти комп'ютерне забезпечення.

"Це робота кількох годин, ми навіть не зрозуміємо, що там сталося, не побачимо з боку. Найголовніше питання: якщо Сполучені Штати все-таки вийдуть із цього Договору, що вони робитимуть з цими ракетами. Якщо вони будуть поставлені в Європу, то, звичайно, ми повинні будемо відповісти дзеркально", - додав він.

''Повинні відповісти'': Путін вибухнув погрозами на адресу США

Володимир Путін

Кremlin

Президент РФ також сказав, що Європа повинна усвідомлювати, що підставить свою територію під удар у відповідь з боку Москви.

"Я не розумію, чи потрібно доводити Європу до такого стану високого ступеня небезпеки. Я не бачу насправді для цього жодних підстав. Проблема виникла не вчора і не три дні тому, коли президент Сполучених Штатів оголосив про це, вона виникла раніше", - сказав російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Пізніше США повідомили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння.

22 жовтня Трамп також пригрозив Росії та Китаю створенням ядерного арсеналу, поки інші країни "не прийдуть до тями".

Екс-депутат Держдуми РФ Сергій Марков 24 жовтня відповів, що США нібито готуються до нанесення нищівного удару по Росії.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
ядерна зброя
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Yatskiv Vasyl
Yatskiv Vasyl
Чим ти можеш відповісти хіба зіржавілим мотлохом
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Клоун Путин уже грозился и Турции и Израилю.Володя Шиза что ты сможешь сделать США если у тебя там честно наворованное имущество и денежки.Тебе может поверить только истинный Путиноид.
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Українець Степан
Українець Степан
Гопник вован х*його вирішив полякати їжака голим задом...
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