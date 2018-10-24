''Повинні відповісти'': Путін вибухнув погрозами на адресу США

Президент Росії Володимир Путін пригрозив Сполученим Штатам "дзеркальними заходами", якщо Вашингтон почне постачання ракет у Європу.

З такими словами він виступив на підсумковій прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, з яким провів переговори 24 жовтня в Москві. Путін додав, що Росія зможе швидко відповісти на вихід Штатів із Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Відповідаю прямо на ваше запитання, чи зможемо ми відповісти: зможемо, і це буде дуже швидко й ефективно. Адже що є формальним приводом для виходу наших партнерів із договору про РСМД? Звинувачення на нашу адресу, що ми нібито його порушуємо", - сказав він.

Володимир Путін та Джузеппе Конте Кremlin

Путін заявив, що США не висували доказів із приводу порушення Росією договору. При цьому він звинуватив Вашингтон у таких діях, тому що "було встановлено системи протиракетної оборони в Румунії". На думку Путіна, ці установки можуть бути використані для ударних ракет, якщо поміняти комп'ютерне забезпечення.

"Це робота кількох годин, ми навіть не зрозуміємо, що там сталося, не побачимо з боку. Найголовніше питання: якщо Сполучені Штати все-таки вийдуть із цього Договору, що вони робитимуть з цими ракетами. Якщо вони будуть поставлені в Європу, то, звичайно, ми повинні будемо відповісти дзеркально", - додав він.

Володимир Путін Кremlin

Президент РФ також сказав, що Європа повинна усвідомлювати, що підставить свою територію під удар у відповідь з боку Москви.

"Я не розумію, чи потрібно доводити Європу до такого стану високого ступеня небезпеки. Я не бачу насправді для цього жодних підстав. Проблема виникла не вчора і не три дні тому, коли президент Сполучених Штатів оголосив про це, вона виникла раніше", - сказав російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Пізніше США повідомили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, йдеться про СНО-III, який обмежує стратегічні наступальні озброєння.

22 жовтня Трамп також пригрозив Росії та Китаю створенням ядерного арсеналу, поки інші країни "не прийдуть до тями".

Екс-депутат Держдуми РФ Сергій Марков 24 жовтня відповів, що США нібито готуються до нанесення нищівного удару по Росії.