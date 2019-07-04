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"Повинні поважати!" Путін висунув Зеленському цинічний ультиматум

5.6тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін висунув жорсткий ультиматум главі української держави Володимиру Зеленському, озвучивши умову для початку діалогу між Москвою і Києвом.

Так, в інтерв'ю газеті Corriere della Sera російський лідер сказав, що переговори, як і поліпшення відносин Росії і України, можливі лише в тому випадку, якщо Зеленський виконає свої передвиборчі обіцянки, передає ТАСС.

"[Конструктивний діалог із Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів із власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами. І українська влада повинна поважати мінські угоди, а не ігнорувати їх", – прозвучала вимога.

"Повинні поважати!" Путін висунув Зеленському ультиматум

Путін також стверджує, що "громадяни України чекають від Зеленського і його команди не заяв, а конкретних дій і змін на краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 червня Путін заявив, що не відповідає на обстріли, які ЗСУ нібито посилили на Донбасі, щоб дати шанс новому керівництву України вирішити проблему.

  • 27 червня Зеленський раптово звернувся до Путіна. Він закликав лідера Кремля звільнити українських моряків.

  • Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч Зеленського з Путіним реальна, проте вигоду від неї отримає в першу чергу Кремль. У Кремлі відповіли, що господар Кремля готовий до переговорів, але поки це не є можливим.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Путин прекрасно понимает,что еврейская мафия,захватившая окраинные русские земли,никогда на это не пойдёт. Путин работает на разрыв этих территорий. и правильно делает.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Да на х этот ботокс нужен
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Mega Death
Mega Death
залупутин Залупутин, Самое важное, чтоб он и дальше продолжал делать с Украиной, то же что и делает))
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васильевич василий
васильевич василий
Путин - это Бог украинцев
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