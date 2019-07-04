"Повинні поважати!" Путін висунув Зеленському цинічний ультиматум

Президент Росії Володимир Путін висунув жорсткий ультиматум главі української держави Володимиру Зеленському, озвучивши умову для початку діалогу між Москвою і Києвом.

Так, в інтерв'ю газеті Corriere della Sera російський лідер сказав, що переговори, як і поліпшення відносин Росії і України, можливі лише в тому випадку, якщо Зеленський виконає свої передвиборчі обіцянки, передає ТАСС.

"[Конструктивний діалог із Києвом] можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборні обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів із власними співвітчизниками на Донбасі, переставши називати їх сепаратистами. І українська влада повинна поважати мінські угоди, а не ігнорувати їх", – прозвучала вимога.

Путін також стверджує, що "громадяни України чекають від Зеленського і його команди не заяв, а конкретних дій і змін на краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

20 червня Путін заявив, що не відповідає на обстріли, які ЗСУ нібито посилили на Донбасі, щоб дати шанс новому керівництву України вирішити проблему.

27 червня Зеленський раптово звернувся до Путіна. Він закликав лідера Кремля звільнити українських моряків.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч Зеленського з Путіним реальна, проте вигоду від неї отримає в першу чергу Кремль. У Кремлі відповіли, що господар Кремля готовий до переговорів, але поки це не є можливим.

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