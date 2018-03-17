Повинні і будемо: Трамп прийняв рішення по стіні між США і Мексикою

Президент США Дональд Трамп відправився в штат Каліфорнія для перевірки прототипів майбутньої стіни на кордоні з Мексикою.

Про це американський глава повідомив у своєму Facebook.

"На цьому тижні я вирушив до Каліфорнії, щоб перевірити вісім різних прототипів прикордонної стіни. Ми повинні і будемо будувати стіну!" - заявив він.

Як відомо, ця споруда була обіцяна президентом Дональдом Трампом в ході передвиборної кампанії.

Як повідомляв "Обозреватель", Палата представників конгресу США про добро рішення виділити $ 1,6 млрд бюджетних коштів в якості "першого внеску" на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.