"Повинні ближче бути!" Лукашенко раптово заговорив про дружбу з ЄС

У Білорусі заявили, що зацікавлені у вибудовуванні "взаємоввічливих і добросусідських" відносин з Європейським союзом.

Про це розповів президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції Анн Лінде і Фінляндії Пекка Хаавісто, передає Белта. Він зазначив, що примітним є те, що візит пройшов саме після закінчення в Білорусі парламентських виборів.

"Білорусь вкрай зацікавлена в розбудові взаємоввічливих, добросусідських відносин не тільки з Європейським союзом, але і вашими державами - Швецією та Фінляндією. Я про це багато разів говорив протягом багатьох років. Для нас ви є в певному сенсі зразком господарювання. Ми дуже схожі на ваші країни. У нас схожа економіка і, найголовніше, працьовиті, міцні люди", - сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко заговорив про "добросусідські" відносини з Євросоюзом

Він висловив надію, що європейські країни підкажуть "у якому напрямку рухатися, перш за все в економіці".

Також, на переконання Лукашенко, у Білорусі дуже багато спільного з державами Північної Європи, країни пов'язує тривала історія торговельних відносин і контактів в різних сферах.

Він заявив, що Білорусі цікавий передовий досвід Євросоюзу в багатьох сферах, але для початку потрібно завершити процес формування договірно-правової бази та підписати підготовлені договори.

"Бажано не ставити ніяких попередніх умов. Треба рухатися в цьому напрямку. Звичайно ж, переговори, договори - це довгий шлях, компроміси. Коли ми вже виробили відповідні договори, прийшли до розуміння того, що нам треба їх підписувати і рухатися в цьому напрямку, то зволікати з цим не слід.

Ви бачите, що навколо нас твориться. І малі, і середні держави повинні якось ближче бути один до одного. Об'єднуватися, якщо це можливо, щоб встояти в цьому важкому бурхливому світі", - сказав Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі поширилася інформація про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко серйозно хворий і нібито таємно лікується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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