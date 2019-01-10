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''Повинна зжатися'': на росТБ заговорили про зменшення України

2.3тЧитати матеріал російською

Російський пропагандист, політолог Михайло Синельников-Орішак нахабно заявив, що Україна повинна зменшитися у розмірах, втративши свої нинішні кордони.

Крім того, він назвав її вічним ворогом Росії, якого необхідно ставити на місце. Нахабний спіч рупор Кремля озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пропагандисти Кремля

Пропагандисти Кремля

Скріншот відео

"Ми їм дозволяємо (багато. Ред.) через мотиви: "Брати! Ну як? Ну між лейкоцитами і еритроцитами у нас вся різниця, кров ніби одна". Та задовбали ці брати! Ми дозволяємо їм нахабніти. Будь-яке хамство повинно рішуче припинятися, як сталося в протоці (Керченській. Ред.). Я вважаю, що ця ворожа держава нам була спочатку. Вона повинна обов'язково залишитися, в інших кордонах, вона повинна зжатися самостійно. Все самі! І ось на це все повинно працювати", висловився Синельников-Орішак.

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Його підтримала скандальна ведуча передачі Ольга Скабеєва, яка погодилася з тим, що "брати дійсно задовбали" росіян. Крім того, вона запитала, до яких меж повинна "скоротитися" Україна і що Росія повинна з нею робити.

Відповідаючи на питання Скабеєвої, пропагандист перейшов на загрозливу риторику щодо України. "Щоб вони розуміли чудово, на рівні фізики, якщо не хочуть слухати словами: є розетка, і ось розетці все одно віриш ти в неї, не віриш. Але якщо ти полізеш туди голими руками, тебе вдарить струмом. Ось така політика повинна бути на будь-яку дію України проти Російської Федерації", нахабно підсумував він.

Михайло Синельников-Орішак

Михайло Синельников-Орішак

politobzor.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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