''Повинна роззброїтися'': Німеччина поставила Росії ''ракетний'' ультиматум

Для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності Москва повинна зняти з озброєння крилату ракету, яка порушує домовленості з США.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише Welt. За його словами, ключ до збереження договору лежить саме в Москві.

"Якщо Росія хоче зберегти договір, вона повинна роззброїтися так, щоб це можна було перевірити", - сказав Маас, додавши, що "російська сторона порушила договір, розробивши і поставивши на озброєння військ заборонену крилату ракету".

Гайко Маас Welt

Маас заявляє про необхідність розробити нові міжнародні правила ракетного контролю разом з іншими країнами, що володіють подібною зброєю.

"Ваги після холодної війни змінилися. Нам потрібно створити нові глобальні правила прозорості та контролю. І саме тому ми беремо участь в дискусії з такими країнами, як Китай і Індія", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що США через 60 днів призупинять свої зобов'язання за договором про РСМД, якщо Росія не повернеться до його виконання.

У Росії пригрозили відповісти Штатам прискоренням розробки і прийняттям на озброєння "унікальних" видів зброї. Більш того, в рішенні США побачили наслідки для Європи, а також в Росії заявили, що підуть на дзеркальні заходи.

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