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''Повинна роззброїтися'': Німеччина поставила Росії ''ракетний'' ультиматум

3.3тЧитати матеріал російською

Для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності Москва повинна зняти з озброєння крилату ракету, яка порушує домовленості з США.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише Welt. За його словами, ключ до збереження договору лежить саме в Москві.

"Якщо Росія хоче зберегти договір, вона повинна роззброїтися так, щоб це можна було перевірити", - сказав Маас, додавши, що "російська сторона порушила договір, розробивши і поставивши на озброєння військ заборонену крилату ракету".

Гайко Маас

Гайко Маас

Welt

Новини
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Маас заявляє про необхідність розробити нові міжнародні правила ракетного контролю разом з іншими країнами, що володіють подібною зброєю.

"Ваги після холодної війни змінилися. Нам потрібно створити нові глобальні правила прозорості та контролю. І саме тому ми беремо участь в дискусії з такими країнами, як Китай і Індія", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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an and
an and
Ну а россияне готовы к новой гонке вооружений? Без технологий, без денег, без перспектив выиграть в ней? Но она будет стоить каждой российской семье немало ...каждых пару новых ракет по пару долларов из кармана каждого россиянина..американцы этого и не почувствует, поверьте! А вот россиянам грозит обнищание тотальное..
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Огласите весь список хотелок...ну что бы дважды не бегать...
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Дегтяренко Светлана, пиЗдосч или подмойся - от тебя аоняет!
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