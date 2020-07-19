Повінь і зсуви в Індонезії вбили десятки людей: фото наслідків стихії

Індонезію накрили зливи, які спричинили масштабні повені і зсуви.

На індонезійському острові Сулавесі сильні зливи призвели до масштабних повеней і зсувів. Стихія забрала життя щонайменше 36 осіб, іще 16 вважаються зниклими безвісти.

Тисячі будинків у регіоні повністю зруйновані. Про це повідомляє китайське агентство Сіньхуа (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що найбільші руйнування стихія принесла в район Північного Лувуа в провінції Південний Сулавесі, де три річки вийшли з берегів.

Наслідки повені в Індонезії

Зсуви призвели до руйнувань понад чотирьох тисяч будинків. Також паводки знищили дорогу на ділянці майже 13 км, дев'ять мостів, 13 культових споруд, дев'ять шкільних і вісім офісних будівель.

Наслідки повені в Індонезії

"Через паводки та зсуви в провінції Південний Сулавесі загинули 36 людей і серйозно пошкоджені будинки та різні об'єкти інфраструктури. Водночас більше 3 тис. осіб були змушені покинути свої будинки", – заявив офіційний представник Національного агентства з боротьби зі стихійними лихами Індонезії Радітія Джаді.

Наслідки повені в Індонезії

Він наголосив, що в рятувальній операції беруть участь 359 співробітників відомства.

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Наслідки повені в Індонезії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 52 людини загинули і 12 зникли безвісти у результаті масштабних повеней, які трапилися в Японії.