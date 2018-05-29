Повільно вмирати: відомий журналіст присоромив Росію перед ЧС-2018

Чемпіонат світу з футболу може стати демонстрацією величі українського політв'язня в Росії Олега Сенцова, і світ повинен визначитися зі своєю позицією в цій ситуації.

Таку думку висловив український журналіст Павло Казарін на своїй сторінці в Facebook.

"Я не знаю, як це - повільно вмирати. Коли ти чітко розумієш, що воюєш з системою, яка майже ніколи не йде на поступки в ситуації прямого тиску. Я можу лише здогадуватися, яка воля потрібна, щоб поодинці ставити ультиматум цілій державі. Яка до того ж не звикла звертати увагу на долю окремої людини. Мені складно уявити як це - жити, знаючи що тебе не включать до списків на обмін", - написав він.

При цьому він підкреслив, що Росія зробила Сенцова своєю власністю, так як він був затриманий в анексованому Криму.

"Ми не знаємо, чи зважаться футбольні чиновники звернути увагу на його долю. Чи стануть гравці висловлювати солідарність з долею Олега. Чи будуть вивішувати фанати банери з його ім'ям на трибунах. Тому що якщо не стануть, то програє не Сенцов. Програють вони самі. А якщо стануть - то у цінностей з'явиться шанс перемогти цінники", - підкреслив Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Сенцов, який утримується в російській в'язниці, погодився на підтримуючу терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.