Повернувся рятувати батьківщину через 40 років: мережу вразила історія іранського капітана флоту США

Після загострення в Ірані США направили в Перську затоку один зі своїх найпотужніших кораблів – атомний авіаносець "Гаррі Трумен". Його капітаном є іранець за походженням Кавон Хакімзаде.

Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, крім своєї авіагрупи, здатної самостійно розірвати всю іранську авіацію, американський корабель має ще одну "смертоносну зброю" в боротьбі проти Ірану. І це – командир цього військового судна.

"Це кептен Кавон Хакімзаде. За походженням іранець! У 1979 році під час ісламської революції сім'я Хакімзаде втекла в США – вони дивом врятувалися від ісламістів, які вбивали ворогів режиму. Ну що, здавалося б, особливого – одне життя, маленька тріска в страшному вирі світових потрясінь. "Це було дуже травматично поміняти своє життя таким чином в 11 років. Думаю, багато в чому саме тому я вирішив піти на військову службу", – згадує Хакімзаде. Вражений трагедією своєї сім'ї хлопчик вибрав військову службу, щоб захищати свою нову батьківщину", – пише журналіст.

Кавон Хакімзаде Facebook Юрія Бутусова

Бутусов зазначив, що вважає дуже символічним і знаковим той факт, що біженець з країни без будь-яких серйозних військово-морських традицій зробив блискучу кар'єру в найбільшому в світі американському флоті й домігся однієї з вищих посад – командування одним з найпотужніших бойових кораблів на планеті.

"Хакімзаде чітко пояснює чому це можливо: "Я люблю говорити людям, що наш військово-морський флот побудований завдяки просуванню людей за їхні заслуги, і що хлопець у віці 19-20 років може подивитися на ці кораблі і сказати: "Знаєте що? Я хочу командувати цим колись. І свідчу перед США, що хлопець на ім'я Кавон Хакімзаде може зробити це", – цитує Бутусов американського капітана.

За його словами, ця ситуація наочно демонструє те, як США стають країною по-справжньому рівних можливостей для професіоналів.

Кавон Хакімзаде Facebook Юрія Бутусова

"Іронія долі – іранець, який втік від фундаменталістів, повернувся рівно через 40 років після втечі, щоб захистити інтереси своєї нової батьківщини і своїх співгромадян найефективнішою у світі зброєю. І в боротьбі з Америкою Іран, поза всяким сумнівом, програє без найменших шансів. США дають іранцям куди більші перспективи, ніж дають фундаменталісти в самому Ірані, і доведе це в разі потреби кептен Хакімзаде", – підсумував Бутусов.

Пост журналіста про дивовижну долю Хакімзаде зібрав 3 тисячі лайків, понад 500 репостів і близько 200 коментарів. У них українці висловили захоплення позицією американського офіцера і порівняли його долю з сюжетом фільму.

"Крутіше, ніж голлівудський сюжет, таке навмисне не придумаєш", "Фантастика", "У Бога особливе почуття гумору", "Дивовижна історія", – пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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