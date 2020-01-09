Повернувся рятувати батьківщину через 40 років: мережу вразила історія іранського капітана флоту США

Після загострення в Ірані США направили в Перську затоку один зі своїх найпотужніших кораблів – атомний авіаносець "Гаррі Трумен". Його капітаном є іранець за походженням Кавон Хакімзаде.
Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, крім своєї авіагрупи, здатної самостійно розірвати всю іранську авіацію, американський корабель має ще одну "смертоносну зброю" в боротьбі проти Ірану. І це – командир цього військового судна.
"Це кептен Кавон Хакімзаде. За походженням іранець! У 1979 році під час ісламської революції сім'я Хакімзаде втекла в США – вони дивом врятувалися від ісламістів, які вбивали ворогів режиму. Ну що, здавалося б, особливого – одне життя, маленька тріска в страшному вирі світових потрясінь. "Це було дуже травматично поміняти своє життя таким чином в 11 років. Думаю, багато в чому саме тому я вирішив піти на військову службу", – згадує Хакімзаде. Вражений трагедією своєї сім'ї хлопчик вибрав військову службу, щоб захищати свою нову батьківщину", – пише журналіст.
Кавон Хакімзаде
Facebook Юрія Бутусова
Бутусов зазначив, що вважає дуже символічним і знаковим той факт, що біженець з країни без будь-яких серйозних військово-морських традицій зробив блискучу кар'єру в найбільшому в світі американському флоті й домігся однієї з вищих посад – командування одним з найпотужніших бойових кораблів на планеті.
"Хакімзаде чітко пояснює чому це можливо: "Я люблю говорити людям, що наш військово-морський флот побудований завдяки просуванню людей за їхні заслуги, і що хлопець у віці 19-20 років може подивитися на ці кораблі і сказати: "Знаєте що? Я хочу командувати цим колись. І свідчу перед США, що хлопець на ім'я Кавон Хакімзаде може зробити це", – цитує Бутусов американського капітана.
За його словами, ця ситуація наочно демонструє те, як США стають країною по-справжньому рівних можливостей для професіоналів.
Кавон Хакімзаде
Facebook Юрія Бутусова
"Іронія долі – іранець, який втік від фундаменталістів, повернувся рівно через 40 років після втечі, щоб захистити інтереси своєї нової батьківщини і своїх співгромадян найефективнішою у світі зброєю. І в боротьбі з Америкою Іран, поза всяким сумнівом, програє без найменших шансів. США дають іранцям куди більші перспективи, ніж дають фундаменталісти в самому Ірані, і доведе це в разі потреби кептен Хакімзаде", – підсумував Бутусов.
Пост журналіста про дивовижну долю Хакімзаде зібрав 3 тисячі лайків, понад 500 репостів і близько 200 коментарів. У них українці висловили захоплення позицією американського офіцера і порівняли його долю з сюжетом фільму.
"Крутіше, ніж голлівудський сюжет, таке навмисне не придумаєш", "Фантастика", "У Бога особливе почуття гумору", "Дивовижна історія", – пишуть під постом.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після загибелі 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
У ніч на 8 січня Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет.
Трамп заявив, що під час атаки ніхто не постраждав, а збиток мінімальний. Він зазначив, що США готові ввести потужні санкції проти Ірану.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".