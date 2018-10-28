Повернути майно і дипломатів: Росія попросила США ''послабити зашморг''

США і Росія повинні відмовитися від взаємної практики висилки дипломатів і повернути арештоване майно.

Таке побажання висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляють РІА Новини.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, він пропонував це зробити, зустрічаючись з радником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном. Також було висловлено побажання вирішити питання з дипвласніыстю країн. Початок цьому, за словами Лаврова, міг б покласти взаємний дозвіл відвідування тих об'єктів, "які були арештовані, експропрійовані" Росією і США.

"Вони будуть над цим думати, ми пропозицію зробили, м'яч - на їхньому боці", - сказав Лавров.

Глава МЗС зазначив, що з пропозицією повернути комфортні умови для дипломатів Москва виступала Вашингтону неодноразово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна в Великобританії Сергія Скрипаля вислали 60 російських дипломатів: 48 співробітників посольства і 12 співробітників місії в ООН.