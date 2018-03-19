"Повернулися у концерт": Захарченко відзначився листом до Путіна

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко прирівняв себе до світових лідерів і направив главі РФ Володимиру Путіну привітання з нагоди перемоги на виборах.

Це звернення опубліковано на його офіційному сайті.

Так, за словами Захарченка, Путін повернув Росію "у концерт світових держав".

"Під Вашим керівництвом Росія, як птах фенікс, повстала з попелу 90-х років і повернулася у концерт світових держав. І ми віримо, що разом з Росією у світову політику повернеться тема справедливого світоустрою. Адже початки совісті, свободи і справедливості лежать в самому заснуванні Російської цивілізації", - сказано у привітанні.

Як повідомляв "Обозреватель", Путін, який перемагає на чергових виборах глави держави, вже отримав привітання від деяких світових лідерів.