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8 січня • оновлено в 14:47
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Повернула Путіну: президентка Естонії відмовилася від подарунка з окупованого Криму

1.2т
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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не прийняла пляшку шампанського з анексованого Криму, яке відправило їй посольство Росії.

Зазначається, що такий напій естонська лідерка отримала як подарунок до дня її народження 30 грудня. Про це повідомляє Eesti Ekspress.

Водночас підкреслюється, що від інших презентів із Росії вона не відмовилася.

Президентка Естонії повернула Росії кримське шампанське "від Путіна"

Президентка Естонії повернула Росії кримське шампанське "від Путіна"

"Російське посольство направило президентці Керсті Кальюлайд квіти, шоколад і пляшку кримського ігристого вина на її 50-річчя. Остання була повернута з офісу президента до посольства Росії", – пише ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська коаліція Естонії заявила про відмову від ратифікації договору про державний кордон із Росією, за якою Кремль офіційно роздобуде історичні землі республіки в Ленінградській і Псковській областях.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Керсті Кальюлайд
Місце
Естонія
Тег
шампанське
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Махно Володимир
Махно Володимир
снова путин нагнули и нож в спину воткнули :)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Да и в рот ей кг. гвоздей. Его уже в посольстве на Новый год выпили с "разочарованием" ...
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Просто она новичок в этих делах
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