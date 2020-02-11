"Повернула б Крим Україні!" Віцепрезидентка Єврокомісії захотіла на місце Путіна

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова заявила, що на місці президента Росії Володимира Путіна повернула б окупований Крим Україні.

Таким зізнанням вона поділилася в своєму відеоінтерв'ю, яке опубліковане на You-Tube каналі партії "Альянс лібералів і демократів за Європу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, під час інтерв'ю у відповідальної в Єврокомісії за питання цінностей та прозорості, запитали: з яким політиком вона хотіла б помінятися місцями на один день.

Юрова хоче помінятися місцями з Путіним

"Думаю, що я б переїхала до Москви й замінила Володимира Володимировича Путіна", – відповіла віцепрезидентка Єврокомісії.

І водночас Юрова згадала анексований Російською Федерацією український півострів.

"Якби в мене був один день, я б повернула Крим назад Україні", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна підтримує Україну і відмовляється визнавати анексований Крим частиною Росії.

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