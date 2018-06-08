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"Поверніть Росію!" Прем'єр Італії підтримав Трампа в G7

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Новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про повернення Росії в G8.

Новина доповнена подробицями

"Я згоден з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися в G8. Це в інтересах кожного", - написав він в Twitter.

За його словами, Італія розгляне можливість накладення вето на продовження антиросійських санкцій.

Раніше Конте заявив, що новий уряд країни буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

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Росія була прийнята до складу "Великої сімки" в 1990-х роках, після чого об'єднання змінило свою назву на "Велику вісімку".

Росію виключили з G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.

Місце
Італія
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
России находящейся в изоляции G7 нах не нать, однако ее туда зовут. Изолированный Путин за пол месяца провел: Встреча с Президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой Встреча с Заместителем Председателя КНР Ван Цишанем Встреча с главой МВФ Кристин Лагард Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель Встреча с Президентом Франции Эммануэлем Макроном Встреча с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Японии Синдзо Абэ Владимир Путин принял в Кремле Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Встреча с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном Переговоры с Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом Переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Что то тут не так. Изоленты явно не хватило. А в G7 зовите Украину, ей последнее время мало внимания уделяют.
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