"Поверніть Росію!" Прем'єр Італії підтримав Трампа в G7

Новообраний прем'єр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про повернення Росії в G8.

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"Я згоден з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися в G8. Це в інтересах кожного", - написав він в Twitter.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

За його словами, Італія розгляне можливість накладення вето на продовження антиросійських санкцій.

Раніше Конте заявив, що новий уряд країни буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

Росія була прийнята до складу "Великої сімки" в 1990-х роках, після чого об'єднання змінило свою назву на "Велику вісімку".

Росію виключили з G8 після анексії Криму в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії в G8.