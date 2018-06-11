"Поверніть Путіна": стало відомо про тактику Трампа щодо G7

Заяву президента США Дональда Трампа на саміті G7 про необхідність участі Росії потрібно розглядати як тактичний хід.

На думку російського блогера і фінансиста Слави Рабиновича, такий приклад спостерігався один раз із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він розповів "Апострофу".

"Думаю, що заява Трампа про Росію і G7 - це черговий приклад тактики президента США, коли він для найбільшого результату намагається в процесі торгів про що-небудь з будь-ким спочатку "наїхати", потім "від'їхати", застосовувати тактику хорошого і поганого поліцейських", - розповів він.

За словами Рабиновича, подібну тактику президент США застосовував в переговорах із лідером КНДР Чен Ином в питанні денуклеаризації. Але це єдиний приклад.

"Це може бути і статус шанованого, майже що повноправного учасника. Або ж зовсім інший статус - буквально викликаного на килим. Це може бути і відносно принизливий статус "рознощика підносів із чашками чаю". Я думаю, що запрошення Путіна на килим або принизлива роль "рознощика чашок із чаєм" - це приблизно те, що Трамп мав на увазі, не називаючи це своїми словами", - підкреслив Рабинович.

Він також додав, що бачити "пацієнта" вживу поблизу набагато безпечніше для світу.

"Можливо, спроби залучити Путіна до участі в різних зустрічах - це таке періодичне спостереження у лікаря, а не потурання його злочинних діянь. Росія не повернеться до G7 при Путіні - це не те, що я відчув і зрозумів у словах Трампа", - резюмував Рабинович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа про повернення Росії до G8. Сам президент РФ Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з цього формату.

У свою чергу, держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен назвав заяву Трампа провокацією, зазначивши, що це може розколоти Європу.