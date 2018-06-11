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"Поверніть Путіна": стало відомо про тактику Трампа щодо G7

1.9тЧитати новину російською

Заяву президента США Дональда Трампа на саміті G7 про необхідність участі Росії потрібно розглядати як тактичний хід.

На думку російського блогера і фінансиста Слави Рабиновича, такий приклад спостерігався один раз із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це він розповів "Апострофу".

"Думаю, що заява Трампа про Росію і G7 - це черговий приклад тактики президента США, коли він для найбільшого результату намагається в процесі торгів про що-небудь з будь-ким спочатку "наїхати", потім "від'їхати", застосовувати тактику хорошого і поганого поліцейських", - розповів він.

За словами Рабиновича, подібну тактику президент США застосовував в переговорах із лідером КНДР Чен Ином в питанні денуклеаризації. Але це єдиний приклад.

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"Це може бути і статус шанованого, майже що повноправного учасника. Або ж зовсім інший статус - буквально викликаного на килим. Це може бути і відносно принизливий статус "рознощика підносів із чашками чаю". Я думаю, що запрошення Путіна на килим або принизлива роль "рознощика чашок із чаєм" - це приблизно те, що Трамп мав на увазі, не називаючи це своїми словами", - підкреслив Рабинович.

Він також додав, що бачити "пацієнта" вживу поблизу набагато безпечніше для світу.

"Можливо, спроби залучити Путіна до участі в різних зустрічах - це таке періодичне спостереження у лікаря, а не потурання його злочинних діянь. Росія не повернеться до G7 при Путіні - це не те, що я відчув і зрозумів у словах Трампа", - резюмував Рабинович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав заяву Трампа про повернення Росії до G8. Сам президент РФ Володимир Путін запевнив, що його країна нібито і не виходила з цього формату.

У свою чергу, держсекретар МЗС ФРН Нільс Аннен назвав заяву Трампа провокацією, зазначивши, що це може розколоти Європу.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "Обозреватель".

Теми
Холодна війна між Заходом і Росієюсаміт G7
Особи
Дональд ТрампСлава РабіновичВолодимир ПутінКім Чен Ин
Місце
Росія
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Трамп сказал: Верните сюда Путина, АТО с вами шестерками говорить не о чем!
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