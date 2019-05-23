"Поверніть Крим!" НАТО звернувся до Росії із жорстким закликом

Північноатлантичний альянс (НАТО) не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська з півострова.

Про це заявив глава військового комітету НАТО Стюарт Піч, повідомляється на сайті організації. "Альянс не згоден і не погодиться із незаконною і несправедливою анексією Криму Росією", — сказав він.

Крім того, Піч закликав Росію звільнити українських моряків, затриманих після інциденту в Азовському морі.

Анексія Криму "Крим.Реалії"

Раніше державний секретар США Майк Помпео закликав Росію звільнити українських моряків, яких вона взяла у полон і утримує у в'язницях після збройного нападу у Керченській протоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 травня у Міжнародному трибуналі із морського права відбулися слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків. Рішення за підсумками мають оприлюднити 25 травня.

Україна просила Суд вжити тимчасових заходів, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів.

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