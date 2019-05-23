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"Поверніть Крим!" НАТО звернувся до Росії із жорстким закликом

26.1тЧитати матеріал російською

Північноатлантичний альянс (НАТО) не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська з півострова.

Про це заявив глава військового комітету НАТО Стюарт Піч, повідомляється на сайті організації. "Альянс не згоден і не погодиться із незаконною і несправедливою анексією Криму Росією", — сказав він.

Крім того, Піч закликав Росію звільнити українських моряків, затриманих після інциденту в Азовському морі.

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Анексія Криму

Анексія Криму

"Крим.Реалії"

Раніше державний секретар США Майк Помпео закликав Росію звільнити українських моряків, яких вона взяла у полон і утримує у в'язницях після збройного нападу у Керченській протоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 травня у Міжнародному трибуналі із морського права відбулися слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків. Рішення за підсумками мають оприлюднити 25 травня.

Україна просила Суд вжити тимчасових заходів, які вимагають, щоб Росія негайно звільнила військово-морські кораблі України та членів їх екіпажів.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Теги
полонені морякиНАТО
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
А шо енто какой то важный перец в НАТО. Ну сказал и сказал - сасибо.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну и пусть не признает. Наше то какое дело?
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Жесткий призыв - это когда говорят "пожалуйста" с суровым выражением лица?:)
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