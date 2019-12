"Поверни мені бісові гроші!" Трампа розлютили конгресмени-бунтарі

Президент США Дональд Трамп вельми розлютився після голосування за оголошення йому імпічменту. Його засмутили окремі конгресмени, з яким він підтримував стосунки.

Так, він невтішно висловився про конгресвумен Деббі Дінгелл, пригадавши їй свою допомогу в організації похорону її чоловіка.

"Деббі Дінгелл взагалі красуня. Дзвонить мені місяців вісім тому, її чоловік прожив довге життя. Я обійшовся з ним не за другим класом, не за третім або четвертим, хоча міг би. Я зробив все за першим класом з плюсом. Приспустити прапори, хоча з чого б їх спускати заради колишнього конгресмена? Зробили те, це. Дзвонить: "Це так прекрасно, дякую велике. Він дивиться зверху", – сказав він на мітингу у штаті Мічиган.

"Я сказав: "Все нормально, не турбуйся ". Але, може, він і знизу дивиться. Я не знаю", – додав Трамп.

Відповідь від конгресвумен відразу ж з'явилася в Twitter. "Пане президенте, давайте залишимо політику осторонь. Мій чоловік заслужив усі почесті після життя на службі. Я готуюся до першого сезону свят без коханої людини. Ви зачепили мене так, як ви і уявити не можете", – написала вона.

Mr. President, let's set politics aside. My husband earned all his accolades after a lifetime of service. I'm preparing for the first holiday season without the man I love. You brought me down in a way you can never imagine and your hurtful words just made my healing much harder.