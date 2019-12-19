"Поверни мені бісові гроші!" Трампа розлютили конгресмени-бунтарі

Президент США Дональд Трамп вельми розлютився після голосування за оголошення йому імпічменту. Його засмутили окремі конгресмени, з яким він підтримував стосунки.
Так, він невтішно висловився про конгресвумен Деббі Дінгелл, пригадавши їй свою допомогу в організації похорону її чоловіка.
"Деббі Дінгелл взагалі красуня. Дзвонить мені місяців вісім тому, її чоловік прожив довге життя. Я обійшовся з ним не за другим класом, не за третім або четвертим, хоча міг би. Я зробив все за першим класом з плюсом. Приспустити прапори, хоча з чого б їх спускати заради колишнього конгресмена? Зробили те, це. Дзвонить: "Це так прекрасно, дякую велике. Він дивиться зверху", – сказав він на мітингу у штаті Мічиган.
"Я сказав: "Все нормально, не турбуйся ". Але, може, він і знизу дивиться. Я не знаю", – додав Трамп.
Відповідь від конгресвумен відразу ж з'явилася в Twitter. "Пане президенте, давайте залишимо політику осторонь. Мій чоловік заслужив усі почесті після життя на службі. Я готуюся до першого сезону свят без коханої людини. Ви зачепили мене так, як ви і уявити не можете", – написала вона.
Mr. President, let's set politics aside. My husband earned all his accolades after a lifetime of service. I'm preparing for the first holiday season without the man I love. You brought me down in a way you can never imagine and your hurtful words just made my healing much harder.- Rep. Debbie Dingell (@RepDebDingell) December 19, 2019
При цьому Трамп також пригадав, що ще до того як взяв участь у виборах президента, сам робив пожертвування політикам, у тому числі демократам. У їх числі була конгресвумен Керолін Мелоуні.
"І перша, кого я бачу, це Керолін Мелоуні: "Я піднімаю руку за імпічмент". Так поверни мені ці бісові гроші, які я платив тобі. Нехай вона все мені поверне", – заявив лідер США.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що процедура, розпочата американською Демократичною партією, є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневої розмови між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
Комітет із розвідки Конгресу США оприлюднив звіт у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою.
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