Повернення в СЦКК: Росія висунула ультиматум Україні

Росія готова розглянути можливість повернення своїх представників в Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на сході України.

В інтерв'ю РБК заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін назвав відповідні умови.

"Ми готові розглянути можливість повернення російських офіцерів в СЦКК, але за певних умов: законодавче закріплення в Україні їхнього юридичного статусу і гарантій безпеки, утвердження в мінській контактній групі положення про СЦКК (регламенту), зняття українською стороною вимоги про передачу російськими військовослужбовцями своїх біометричних і персональних даних при перетині кордону", - заявив чиновник.

Як заявив Карасін, він вважає за необхідне повернути в СЦКК терористів "Л/ДНР" для підвищення "ефективності" роботи центру.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в середині грудня 2017 року МЗС Росії відкликав своїх представників з СЦКК.